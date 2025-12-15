Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi în Parlament

Săptămână de foc în plan politic. Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.

Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Inițiatorii aduc critici doar la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, pe care îl numesc „progresist” de cel puțin 12 ori în textul moțiunii, cât și la adresa ministrei Mediului (USR). Moțiunea a fost citită luni, 8 decembrie, în plenul Parlamentului, de către senatorul Ninel Peia, iar dezbaterile și votul au loc astăzi.

Pentru a trece moțiunea, Opoziția are nevoie de voturi din rândul parlamentarilor Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. „Mă bazez că avem responsabilitate”, a declarat premierul. La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus ca parlamentarii social-democrați să susțină demersul Opoziției.

Fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece, pentru că are nevoie de 233 de voturi. În același timp, pe lista celor 118 semnatari ai moțiunii se află și deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD. Rămâne de văzut dacă social-democrații, care sunt nemulțumiți, ar putea să profite de acest moment pentru a trage un semnal de alarmă în coaliție.

Prima săptămână după alegerile pentru Primăria Capitalei s-a încheiat fără nicio ședință de coaliție. A fost, în schimb, o săptămână de gândire pentru perdanții alegerilor, PSD și USR. Cele două partide nu s-a oferit însă să-și arunce săgeți.

Social-democrații iau în calcul, pe lângă ieșirea de la guvernare, și excluderea partidului lui Dominic Fritz din Executiv. Sunt nemulțumiți, în principal, de ministra Mediului, Diana Buzoianu, după criza de apă din Prahova. Surse politice spun pentru Digi24 că șeful PSD i-a cerut personal premierului să o demită pe ministra USR, iar în contextul scandalului din Justiție, pornit în urma unei anchete Recorder, parlamentarii USR îl cheamă acum pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații în fața legislativului.

Editor : A.P.