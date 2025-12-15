Live TV

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută și votată astăzi în Parlament

Data publicării:
plenul parlamentului
Foto: Digi24.ro

Săptămână de foc în plan politic. Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare” și a fost inițiată de grupul parlamentar PACE – Întâi România (fost SOS România) și susținută de AUR.

Parlamentarii votează astăzi, începând cu ora 14.00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Moțiunea de cenzură este intitulată „România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”. Inițiatorii aduc critici doar la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, pe care îl numesc „progresist” de cel puțin 12 ori în textul moțiunii, cât și la adresa ministrei Mediului (USR). Moțiunea a fost citită luni, 8 decembrie, în plenul Parlamentului, de către senatorul Ninel Peia, iar dezbaterile și votul au loc astăzi.

Pentru a trece moțiunea, Opoziția are nevoie de voturi din rândul parlamentarilor Coaliției PSD-PNL-USR-UDMR. Ilie Bolojan susține că moțiunea de cenzură va testa, la vot, cât de solidă este Coaliția de guvernare. „Mă bazez că avem responsabilitate”, a declarat premierul. La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a exclus ca parlamentarii social-democrați să susțină demersul Opoziției.

Fără susținere de la parlamentarii coaliției, inițiativa nu poate trece, pentru că are nevoie de 233 de voturi. În același timp, pe lista celor 118 semnatari ai moțiunii se află și deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD. Rămâne de văzut dacă social-democrații, care sunt nemulțumiți, ar putea să profite de acest moment pentru a trage un semnal de alarmă în coaliție.

Prima săptămână după alegerile pentru Primăria Capitalei s-a încheiat fără nicio ședință de coaliție. A fost, în schimb, o săptămână de gândire pentru perdanții alegerilor, PSD și USR. Cele două partide nu s-a oferit însă să-și arunce săgeți.

Social-democrații iau în calcul, pe lângă ieșirea de la guvernare, și excluderea partidului lui Dominic Fritz din Executiv. Sunt nemulțumiți, în principal, de ministra Mediului, Diana Buzoianu, după criza de apă din Prahova. Surse politice spun pentru Digi24 că șeful PSD i-a cerut personal premierului să o demită pe ministra USR, iar în contextul scandalului din Justiție, pornit în urma unei anchete Recorder, parlamentarii USR îl cheamă acum pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, să dea explicații în fața legislativului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
3
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
5
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Digi Sport
De nicăieri, Gigi Becali a lansat atacul: ”Mi-aș dori un Băsescu președinte. El are toată vina pentru ce s-a întâmplat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta
Radu Miruţă: Ce face PSD acum e o componentă de teatru. Nu se dărâmă lumea că iese PSD din Guvern
Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan.
Ce spune noul primar al Capitalei despre ruperea Coaliției: E momentul ca partidele să fie responsabile
pupitru psd
Ștefureac: Amenințarea PSD cu ieșirea de la guvernare e nocivă și pentru social-democrați. „Bagi dividende în buzunarul opoziției”
Tudorel Toader face un semn cu mâna
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru modul cum a gestionat activitatea ministerului
pod pe a3
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi continuitate asigurată pe A3
Recomandările redacţiei
hacker la laptop și telefon
Copiii care fură milioane de dolari cu un singur click. Foști hackeri...
BRIEFING CF 141225_94086
„Bomboana de pe colivă: apelul telefonic al doamnei Lia”. Ce spune...
Screenshot 2025-10-22 150726
Cum îi modelează Donald Trump pe potențialii candidați democrați la...
femeie la cumparaturi
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să...
Ultimele știri
De ce-și amintesc oamenii mai bine sursa unei opinii decât sursa unui fapt
I-au promis bani, casă și soție, dar a ajuns într-o peșteră în deșert. Povestea olandezului care a luptat alături de ISIS în Somalia
De ce este arta o țintă principală pentru crima organizată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bani și oportunități rare în săptămâna 15–21 decembrie. Trei zodii pentru care Universul schimbă regulile...
Cancan
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Fanatik.ro
Câte miliarde a plătit România dobânzi și comisioane la datoria publică. Cum a modificat Bolojan...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Uluitor! Câte kilograme a slăbit Florin Prunea și cum arată după experiența de la Desafio, care începe în...
Adevărul
Misterul morții Rodicăi Stănoiu: apropiații reclamă că nu a fost efectuată autopsia. Vila fostului ministru...
Playtech
Se schimbă regulile auto în mai multe țări europene. Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină când conduci în...
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Johnny Depp își intensifică revenirea la Hollywood. Va produce o adaptare a filmului „Maestrul și Margareta”
Adevarul
Un profesor de economie demontează mitul majorării salariului minim: „O să avem oameni care vor fi lăsați pe...
Newsweek
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție