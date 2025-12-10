Live TV

Guvernul a aprobat noul cadru de colaborare cu OMV Petrom. Redevențele cresc cu 40%, iar compania renunță la litigii

Data publicării:
bolojan sustine o conferinta de presa
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Guvernul a aprobat marți seară, 9 decembrie, un memorandum şi o hotărâre prin care stabileşte un nou cadru de colaborare cu OMV Petrom, la 20 de ani de la semnarea contractului iniţial de privatizare, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Acesta a transmis că documentele creează „premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile” între stat şi companie, cu efect direct asupra independenţei energetice a României.

„Am reuşit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului iniţial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani”, a transmis premierul într-o postare pe Facebook.

Una dintre cele mai importante prevederi ale acordului vizează creşterea cu 40% a redevenţelor pentru petrolul şi gazele extrase de OMV Petrom din perimetrele preluate la privatizare.

Statul român urmează astfel să obţină o cotă mai mare din exploatarea resurselor naturale, a transmis premierul.

Conform noilor termeni, România nu va mai acoperi costurile legate de închiderea sondelor neutilizate, iar compania îşi va asuma integral obligaţiile de mediu.

De asemenea, OMV Petrom renunţă la litigii şi arbitraje aflate pe rol împotriva statului, inclusiv în cazul proiectului Neptun Deep, considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice offshore ale României din ultimii ani.

Extinderea termenelor pentru exploatări onshore şi în Marea Neagră

Acordul mai prevede prelungirea cu doi ani, până în decembrie 2027, a perioadei de explorare în Marea Neagră.

În paralel, durata licenţelor pentru perimetrele onshore preluate la momentul privatizării va fi extinsă cu încă 15 ani.

Premierul a transmis că, pe viitor, OMV Petrom va fi obligată să ţină cont de interesele energetice şi economice ale României, respectând totodată regulile de piaţă şi legislaţia de concurenţă din UE.

Documentele care vor formaliza noua înţelegere urmează să fie finalizate în următoarele două luni.

Guvernul estimează că această reconfigurare a relaţiei contractuale va contribui la stabilitatea pieţei interne de energie, va creşte veniturile statului din exploatarea resurselor naturale şi va oferi un cadru predictibil pentru investiţiile viitoare ale OMV Petrom.

„Obiectivele sunt ca românii să beneficieze de independenţă energetică şi de o piaţă de energie predictibilă, statul să aibă venituri corect dimensionate, iar compania OMV Petrom să continue să investească şi să se dezvolte”, a concluzionat Bolojan.

La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
Digi Sport
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
