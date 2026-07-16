Guvernul analizează în ședința de joi un proiect de hotărâre care susține candidatura României pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028 sau 2029 la București. Dacă va fi desemnată de UEFA, Capitala ar găzdui pentru a doua oară ultimul act al celei de-a doua competiții europene intercluburi, după finala din 2012.

Potrivit Executivului, organizarea unui astfel de eveniment ar consolida imaginea internațională a României, ar contribui la dezvoltarea infrastructurii sportive și ar confirma capacitatea țării de a găzdui competiții sportive majore.

În documentele care însoțesc proiectul, Guvernul a amintit că România a organizat finala UEFA Europa League din 2012, patru meciuri de la UEFA EURO 2020, precum și Campionatele Europene Under-21 și Under-19. Aceste competiții demonstrează că Bucureștiul dispune de infrastructura și experiența necesare pentru găzduirea unui nou eveniment de anvergură.

Dacă va câștiga candidatura, România ar deveni prima țară din regiune care organizează pentru a doua oară finala unei competiții europene intercluburi.

Decizia aparține Comitetului Executiv al UEFA

Federația Română de Fotbal a transmis deja către UEFA dosarul de candidatură, însoțit de scrisorile de garanție și confirmare solicitate din partea autorităților române. Potrivit Guvernului, desemnarea gazdei va fi făcută de Comitetul Executiv al UEFA, pe baza unor criterii care vizează infrastructura, capacitatea organizatorică și angajamentele asumate de statul candidat.

Prin proiectul de hotărâre aflat pe agenda ședinței de joi, Executivul propune declararea de interes public și de importanță națională a competiției UEFA Europa League, precum și a candidaturii României, a pregătirii și a eventualei organizări a finalei la București în 2028 sau 2029.

Guvernul susține că adoptarea actului este necesară pentru continuarea procedurii de candidatură și pentru asumarea obligațiilor solicitate de UEFA. În nota de fundamentare se precizează că neadoptarea hotărârii ar putea conduce la pierderea șansei României de a găzdui finala UEFA Europa League.

Vezi documentele aici și aici.

Editor : A.D.