Guvernul a aprobat modificarea parcului auto al ADS pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Ce presupune măsura

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre prin care Agenția Domeniilor Statului (ADS) își reorganizează parcul auto pentru a sprijini identificarea terenurilor care pot fi folosite pentru investiții în energie regenerabilă. Măsura face parte din implementarea Reformei 1 din Componenta 16 „RePowerEU” din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și este necesară pentru îndeplinirea unui jalon asumat de România în fața Comisiei Europene.

Potrivit Executivului, componenta „RePowerEU” are ca obiectiv creșterea rezilienței și independenței energetice a României prin extinderea producției de energie din surse regenerabile, în special energie solară și eoliană. Reforma beneficiază de o alocare totală de peste 3 milioane de euro.

Prin hotărârea adoptată, Agenția Domeniilor Statului va înlocui patru autoturisme din actuala schemă de dotare cu patru autoutilitare de teren, necesare echipelor care inventariază și cartografiază terenurile degradate ale statului ce pot deveni zone de accelerare pentru investițiile în energie regenerabilă.

Aceste autoutilitare sunt necesare pentru desfășurarea activităților în zone greu accesibile și pentru accelerarea procedurilor de identificare a terenurilor destinate proiectelor de energie verde, potrivit Executivului.

Autoritățile au explicat faptul că o parte dintre terenurile administrate de ADS sunt situate în zone montane, la altitudini ridicate sau în zone mlăștinoase, unde actuala logistică nu este suficientă pentru desfășurarea activităților de inventariere.

În cadrul aceluiași proiect sunt prevăzute și achiziții de drone performante, care vor fi utilizate pentru realizarea măsurătorilor și identificarea terenurilor degradate ce pot fi transformate în zone destinate investițiilor în energie regenerabilă.

Executivul a precizat că hotărârea nu presupune majorarea parcului auto al Agenției Domeniilor Statului (ADS). Instituția va avea în continuare 37 de vehicule, însă patru autoturisme vor fi înlocuite cu patru autoutilitare de teren, considerate mai potrivite pentru activitățile desfășurate pe teren.

Editor : A.D.