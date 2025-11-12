Live TV

Parlamentul a adoptat Legea „Nordis”, la un an de la izbucnirea scandalului

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri un proiect de lege prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, aşa-numita Lege „Nordis”. Avansul va fi limitat la maximum 5% din valoarea contractului, potrivit noii legi.

Proiectul de lege modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, intervenţiile legislative având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.

„Convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale se scad din preţul vânzării şi nu pot depăşi 5% din preţ, sub sancţiunea nulităţii absolute a convenţiei de rezervare. În situaţia în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenţiei de rezervare”, stipulează proiectul adoptat.

Potrivit acestuia, convenţiile privind rezervarea cumpărării unităţilor individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuinţelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

În toamna anului trecut, jurnaliștii Recorder au publicat o investigație prin care au arătat că firma controlată de afaceristul Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a promis hoteluri și ansambluri rezidențiale de lux, dar care nu au fost realizate. Ba chiar, în unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost vândute către mai multe persoane. 

