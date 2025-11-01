Fiul avocatei și fostei membre PSD Laura Vicol a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale după o serie de afirmații controversate pe TikTok. Într-un mesaj adresat celor care-l critică, Luca Vicol susține că se îmbracă cu „geci de 5.000 de euro” și îi îndeamnă pe critici să-și trimită părinții la muncă.

„Luca, iar te îmbraci în geci de 5000 de euro. Luca, iar faci așa și așa. Păi, bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la muncă. De ce nu faceți și voi asta?”, a afirmă fiul Laurei Vicol într-un mesaj pe TikTok. El mai spune că nu-l deranjează criticile și că își permite să spună orice „pentru că are bani”.

„La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5000, voi nu. Dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur”, mai afirmă tânărul.

Soțul Laurei Vicol, Vladimir Ciorbă, este urmărit penal împreună cu mai mulți administratori ai grupului de firme Nordis într-un dosar cu un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro. La începutul anului, 11 persoane, printre care și Laura Vicol, au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat. DIICOT a extins recent ancheta în dosarul Nordis și a stabilit că există aproape 1.000 de păgubiți.

