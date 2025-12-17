Live TV

Când va anunța USR propunerea pentru noul ministru al Apărării. Fritz: „O să fie un om calificat”

Data publicării:
2025-12-01 George Calin (8)
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că partidul va face vineri o propunere pentru postul de ministru al Apărării, rămas vacant după demisia lui Ionuț Moșteanu.

„Mâine dimineaţă (joi - n.r.) o să convoc un comitet politic pentru ziua de poimâine, adică vineri, şi vineri vom vota propunerea pentru noul ministru al Apărării. O să fie un om calificat, care cunoaşte domeniul. O să regăsim un om cu greutate politică şi un om care ştie despre ce vorbeşte, un om care cunoaşte programul SAFE, care ştie cum trebuie să gestionăm în următorii ani aceste 16 miliarde de euro cu care putem să înzestrăm Armata noastră. Noi vineri o să votăm şi mâine o să aflaţi cine este propunerea noastră”, a afirmat Dominic Fritz, miercuri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că până la finalul săptămânii România va avea un ministru al Apărării Naţionale.

Miruţă a subliniat că viitorul ministru va fi membru al USR, arătând că „un partid care aduce oameni din afară e un partid care nu are resurse”.

În 28 octombrie, ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia din funcţie, pe fondul scandalului provocat de informaţiile contradictorii din CV-ul său.

