Ionuț Moșteanu și-a dat demisia. Ministrul Apărării a luat decizia după scandalul diplomelor sale

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Ionuț Moșteanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Fritz: „A fost un ministru integru” Bolojan: Miruță va fi ministru interimar O parte din conducerea USR îi cerea să se retragă Neclarități în CV-ul ministrului Bolojan i-a luat apărarea lui Moșteanu

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea. Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.

Fritz: „A fost un ministru integru”

ACTUALIZARE 12:41 Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „are un mare respect” pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage.

„A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali”, a afirmat el.

„A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, a mai completat Fritz. 

Bolojan: Miruță va fi ministru interimar

ACTUALIZARE 12:25 Premierul Ilie Bolojan îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat. Anunțul a venit de la Guvern.

Știrea inițială

Ionuț Moșteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. 

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește. Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. 

O parte din conducerea USR îi cerea să se retragă

Biroul Național al USR, adică liderii din conducerea restrânsă a partidului, a programat o ședință de la ora 12:00, după ce neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, au stârnit un adevărat scandal în spațiul public.

O parte din membrii conducerii USR au cerut retragerea sprijinului politic pentru Ionuț Moșteanu, după cum au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. „V-ați uitat ce val de hate (ură n.red) a apărut de ieri și până azi cel puțin?”, susține unul dintre membrii partidului, sub condiția anonimatului.

Aceștia urmau să îi ceară lui Dominic Fritz, președintele partidului, să supună la vot retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării. 

Neclarități în CV-ul ministrului

Potrivit jurnaliștilor Libertatea, ministrul Apărării a trecut în primul CV oficial că a absolvit Universitatea Athenaeum, deși acesta nu a fost student acolo niciodată. Ionuț Moșteanu a precizat într-o postare pe Facebook că a fost o eroare care îl jenează. „Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a scris Moșteanu.

De asemenea, în CV-ul ministrului figurează studii nefinalizate în cadrul Facultății de Automatică din cadrul Universității Politehnice din București. Moșteanu a explicat într-o intervenție la Digi24 că a oprit studiile pentru a lucra, continuându-și ulterior studiile superioare pe care le-a finalizat în 2015, cu un master început în cadrul Facultății de Politică, Filozofie și Economie.

Citește și: Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de licență. Răspunsul Universității Bioterra

Bolojan i-a luat apărarea lui Moșteanu

Ilie Bolojan a vorbit joi seara, la Digi24, despre scandalul diplomei lui Ionuț Moșteanu. Premierul a ținut să precizeze faptul că nu „lucrează cu CV-uri” și încearcă să facă tot ceea ce este mai bun pentru România. Ilie Bolojan a mărturisit că i-a spus lui Moșteanu să „țină capul sus”. 

Citește și: Ionuț Moșteanu a absolvit anii III și IV într-un singur an universitar. Legea le permitea acest lucru „studenților excepționali”

