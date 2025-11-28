Ionuț Moșteanu și-a dat demisia. Ministrul Apărării a luat decizia după scandalul diplomelor sale

Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea partidului îi ceruseră retragerea. Premierul Ilie Bolojan l-a numit pe Radu Miruță, ministrul USR al Economiei, să preia interimar și funcția de ministru al Apărării.

Fritz: „A fost un ministru integru”

ACTUALIZARE 12:41 Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că „are un mare respect” pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage.

„A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. Îi mulțumesc pentru că a ajutat România, cu toată energia lui, în vremuri periculoase”, a mai completat Fritz.

Bolojan: Miruță va fi ministru interimar

ACTUALIZARE 12:25 Premierul Ilie Bolojan îl va propune pe Radu Miruță, actual ministru al Economiei, să preia conducerea interimară a Ministerului Apărării Naționale, după ce Ionuț Moșteanu a demisionat. Anunțul a venit de la Guvern.

Ionuț Moșteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR și le mulțumesc pentru susținere și încredere.

Fac acest gest cu asumare și respect față de Armata Română. România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă în aceste cinci luni.

Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni și, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie.

Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată și mai bine înzestrată. Și am făcut asta în fiecare zi - am întărit relațiile cu aliații, am urmărit și accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieților deștepți cu interese în domeniu, am îmbunătățit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria.

Vă mulțumesc pentru încredere, pentru mesaje și pentru răbdare.

Mulțumesc și familiei mele pentru susținerea necondiționată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul. Am făcut acest pas cu toată conștiința unui om care iubește țara pe care o servește. Și un gând despre viitor - România este prinsă între unii care au capturat-o și sunt mufați la banii publici și unii care vor să îi dea foc și să o abată de la parcursul proeuropean și euro-atlantic. La mijloc sunt câțiva oameni buni (buni, nu perfecți) care țin echilibrul și direcția corectă - Nicușor Dan, Ilie Bolojan, colegii din USR, de multe ori cu sacrificii enorme. Ei merită în continuare sprijinul și încrederea noastră, a tuturor, poate chiar mai mult decât până acum.

Dumnezeu să ocrotească România!”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

O parte din conducerea USR îi cerea să se retragă

Biroul Național al USR, adică liderii din conducerea restrânsă a partidului, a programat o ședință de la ora 12:00, după ce neclaritățile din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, au stârnit un adevărat scandal în spațiul public.

O parte din membrii conducerii USR au cerut retragerea sprijinului politic pentru Ionuț Moșteanu, după cum au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. „V-ați uitat ce val de hate (ură n.red) a apărut de ieri și până azi cel puțin?”, susține unul dintre membrii partidului, sub condiția anonimatului.

Aceștia urmau să îi ceară lui Dominic Fritz, președintele partidului, să supună la vot retragerea sprijinului politic pentru ministrul Apărării.