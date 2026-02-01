Volodimir Zelenski a anunțat când vor avea loc următoarele negocieri Ucraina - SUA - Rusia: „Datele au fost stabilite”

La o zi după ce a transmis că Ucraina așteaptă mai multe informații din partea SUA cu privire la viitoarele negocieri de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică, 1 februarie, datele pentru următoarele tratative.

„Echipa noastră de negociatori tocmai a prezentat un raport. Datele pentru următoarele reuniuni trilaterale au fost stabilite – 4 și 5 februarie, la Abu Dhabi. Ucraina este pregătită pentru o discuție substanțială și suntem interesați să ne asigurăm că rezultatul ne va apropia de un sfârșit real și demn al războiului. Mulțumim tuturor celor care ne ajută!”, a transmis pe X liderul de la Kiev.

Anunțul vine în contextul în care, sâmbătă, 31 ianuarie, Volodimir Zelenski a sugerat ca noi întâlniri ar urma să aibă loc săptămâna viitoare.

„Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri”, a declarat Zelenski în discursul său video de sâmbătă seară, relatează Reuters, citată de News.ro.

„Contăm pe întâlnirile de săptămâna viitoare şi ne pregătim pentru ele”, a adăugat președintele ucrainean.

Amintim că emisarii SUA şi Rusiei, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii „constructive” în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina.

