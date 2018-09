Carmen Dan, despre audierea la Parchet: Eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort

Ministrul de Interne, Carmen Dan, spune că până acum nu a primit citaţie pentru audieri la Parchetul General în dosarul violenţelor din 10 august, dar că se aşteaptă să fie chemată „într-o ultimă instanţă” şi să fie „bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort”. Ea a mai declarat că Parchetul nu îi cheamă la audieri pe cei care au comis violenţe în Piaţa Victoriei, deşi au fost identificaţi de Poliţie 69 de agresori, iar probatoriile au fost depuse de MAI la Parchet.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

„Până acum nu am primit citaţie, nu am primti invitaţie, dar cred că în aceeaşi strategie asta se va întâmpla într-o ultimă instanţă şi eu voi fi bomboana de pe colivă sau cireaşa de pe tort. Nu ştiu în ce notă să gândesc, dar mă aştept să fiu şi eu citată şi, aşa cum am mai declarat, sunt la dispoziția organelor de cercetare. Şi când mă vor chema mă voi duce, nu voi avea absolut nicio reţinere”, a declarat Carmen Dan, miercuri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Întrebată dacă crede că va fi pusă sub acuzare, Carmen Dan a spus că nu vede motive pentru care procurori ar face acest lucru: „Nu văd de ce aş fi pusă sub acuzare, dar dacă asta se va întâmpla, vom vedea”.

Ministrul de Interne Carman Dan a ţinut să reafirme că acţiunea Jandarmeriei în data de 10 august a fost una legală.

„Mă uit cu încredere către Jandarmerie, pentru că vor mai avea de gestionat astfel de evenimente şi mă aştept să fie atenţi (...) şi să nu facă decât ceea ce dispune legea”, a mai spus Carmen Dan.

Carmen Dan: Sunt sute de persoane care au provocat violenţe în 10 august şi despre care nu se vorbeşte. 69 au fost identificate de Poliţie, dar Parchetul nu îi cheamă la audieri. Interesul Parchetului este pentru conducerea Jandarmeriei şi a MAI

Ministrul de Interne a mai declarat că reprezentanţii MAI au vizionat zeci de mii de minute cu înregistrări făcute la mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei şi că mai au de vizionat alte câteva zeci de mii, ea susţinând, în acest context, că sunt sute de persoane care au provocat violenţele şi despre care nu se vorbeşte.

„Sunt foarte interesată, ca ministru de interne, să-i descoperim pe adevăraţiii agresori, pe cei care au provocat, care s-au organizat, care au fost în spatele mişcării aceleia, acţiunea aia de la poarta Guvernului”, a spus Dan.

Ministrul de Interne a arătat că de la protestul din 10 august şi până în prezent au fost vizionate 60.000 de minute cu înregistrări din timpul mitingului şi că mai sunt de vizionat alte zeci de mii de minute.

„Asta nu înţeleg, de ce nu există interes şi în cealaltă zonă. (...) Noi am făcut tot ce a stat în puterea noastră. Au fost minute înregistrate 414.217. Am vizualizat până acum 60.000 de minute. Asta facem noi de pe 10 august încoace. Avem dosare penale 11, inculpaţi 6, suspecţi 18. Persoane identificate de poliţie şi duse la Parchet cu probatoriu, 69. Mai sunt încă persoane în atenţie pentru a fi identificate în acest moment, peste 157. Luăm în calcul sute de persoane care au provocat violenţe şi despre care nu se vorbeşte”, a declarat Carmen Dan.

Ea a susţinut că Parchetul nu îi cheamă la audieri pe cei care au comis violenţe în Piaţa Victoriei, deşi au fost identificaţi de Poliţie 69 de agresori, interesul fiind pentru conducerea Jandarmeriei şi a Ministerului de Interne.

„Ştiţi ce e interesant? Eu aş fi vrut să văd unul dintre jandarmii care au lovit persoane cu mâna sus cărora li s-a stabilit vinovăţia. Mi-aş fi dorit să se întâmple lucrul acesta. Noi vedem că de fapt lovitura şi interesul este pentru conducerea Jandarmeriei şi pentru cei din conducerea ministerului. Pentru cei care au provocat violenţe în piaţă din rândul civililor de ce nu există acelaşi interes? Aceasta este nedumerirea mea. Sunt 69 (de persoane violente identificate - n.r.) şi încă sunt în proces de identificare. Pentru 69 de persoane noi ne-am dus şi am depus probatoriu la Parchetul civil de această dată, parchet care ar trebui să cheme măcar la audieri şi pe jandarmii care au fost agresaţi şi au depus plângere. Ei nu sunt tot oameni?”, a afirmat Carmen Dan.

Întrebată dacă, în opinia sa, cei care provocat violenţe în Piaţa Victoriei „aveau pe cineva în spate” care să le spună ce să facă, Carmen Dan a răspuns că „există acest indiciu”: „Mie îmi pare că în tot acest demers şi din modul în care s-au manifestat reiese organizare. Este de văzut cine a organizat. În sensul acesta s-a transmis şi acea sesizare a Jandarmeriei către DIICOT”.

De asemenea, întrebată dacă acţiunile unor manifestanţi de a încerca să intre în Guvern reprezintă o tentativă de lovitură de stat, ministrul de Interne a spus că „asta ar trebui să stabilească procurorii”.

Totodată , întrebată dacă sunt indicii care să ducă spre o ipoteză privind o lovitura de stat, Dan a răspuns afirmativ: „Da, eu cred că sunt indicii şi că obligatoriu trebuie să analizăm lucrurile din această perspectivă”.

