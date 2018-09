Carmen Dan rămâne la șefia MAI, după ce Gabriela Firea i-a cerut demisia la CEx PSD

Propunerea primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, care a cerut, sâmbătă, demisia ministrului de Interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic, a fost supusă la vot în şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD şi a fost respinsă.

Foto: InquamPhotos/Octav Ganea

Potrivit unor surse din partid, propunerea Gabrielei Firea a fost supusă la vot şi a fost respinsă, singurul vot "pentru" fiind al primarului.

În şedinţa CExN al PSD, Gabriela Firea i-ar fi cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan sau retragerea sprijinului politic ca urmare a violenţelor de la mitingul din 10 august, ea acuzând-o pe Dan de premeditarea violenţelor.

Prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, o apropiată a Gabrielei Firea, a fost abordată la o terasă din Bucureşti de un cetăţean care i-a cerut să iasă public şi să spună că ministrul de Interne, Carmen Dan, şi liderul PSD, Liviu Dragnea, mint cu privire la intervenţia Jandarmeriei la protestul din 10 august. În replică, prefectul a afirmat că ea a spus acest lucru şi i-a cerut cetăţeanului să meargă şi să le întrebe pe persoanele vinovate, deoarece ea este nevinovată.

“Eu nu sunt un jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetăţean şi vreau să fiţi conştientă de părerea cetăţenilor despre dumneavoastră, şi data viitoare când ieşiţi în public să vă mai gândiţi, de mai multe ori poate. Să ştiţi că 10 august nu o uită nimeni. Dacă sunteţi nevinovată, dacă n-aţi avut nicio implicare, ieşiţi public şi spuneţi asta: "Doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta”, i-a spus Vlad Dragomirescu, cetăţeanul care a postat clipul video pe contul său personal de Facebook.

Speranţa Cliseru a replicat: "Asta am spus (că mint – n.r.). Am spus. Cred că aţi greşti adresa, mergeţi la altă persoană să întrebaţi. Eu am spus că sunt nevinovată şi să le întrebaţi pe acele persoane, nu să mă hăituiţi pe mine. Nu sunt eu vinovată, credeţi-mă!".

Anterior, Speranţa Cliseru spunea că a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor la mitingul din Piaţa Victoriei din 10 august după miezul nopţii, afirmaţiile ei fiind în contradicţie cu cele ale reprezentanţilor Jandarmeriei, dar şi cu cele ale ministrului Carmen Dan. Aceştia au susţinut că ordinul a fost semnat în jurul orei 20.00, pentru ca jandarmii să evacueze spaţiul din faţa sediului Guvernului, în jurul orei 23.00.

Sursa: News.ro

