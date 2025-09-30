Live TV

Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro

Data publicării:
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Presedintele României, Nicușor Dan. Foto: INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că oameni din domeniul consultanţei politice i-au precizat că finanţarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu s-ar fi putut ridica la 20 de milioane de euro, deşi procurorii au date cu privire la un milion de euro plătit de omul de afaceri Bogdan Peşchir. În plus, şeful statului intuieşte că „în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 – 2000”.

Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, marţi seară, la Euronews România, despre anularea alegerilor din noiembrie 2024.

Întrebat care sunt dovezile infiltrării Rusiei, preşedintele a afirmat: „Sunt trei componente: una de interferenţă rusă pe reţelele de socializare. Aici, dosarul cu care a venit Parchetul General este consistent, în sensul că acolo sunt date, sunt site-uri şi metode de promovare care se duc în Rusia. Aici e o dovadă, dar nu la toate site-urile şi la toate metodele lor de promovare, ci sunt doar câteva”, scrie News.ro.

În plus, preşedintele s-a referit la finanţarea campaniei de către omul de afaceri Bogdan Peşchir: „După aceea, avem pe partea de finanţare acea dovadă cu domnul Peşchir care a plătit un milion de euro. Noi bănuim că au fost de ordinul a 20, asta e estimarea. Aici e o intuiţie. Ce e cert e un milion. Intuiţia este de ordinul a 20 de milioane, e estimarea pe care mi-au dat-o toţi oamenii din consultanţă politică care au făcut tipul ăsta de campanii”.

O a treia componentă este, potrivit preşedintelui, „încercările de destabilizare cu reţeaua Potra, cu venirea la Bucureşti, cu armamentul pe care îl aveau”.

„Asta e componenta cea mai bine documentată de către statul român în momentul ăsta. Avem şi cadrul general pe care noi ca societate nu îl aveam în momentul noiembrie 2024. Era ceva foarte abstract - război hibrid”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, „rapoarte foarte consistente vorbesc despre interferenţe nu numai în România, ci în întreg spaţiul european”.

„Am intuiţia că în spatele lui Călin Georgescu au fost nişte oameni din corupţia românească a anilor '90 - 2000. Am spus asta cu titlu de intuiţie. Ca să ajungi de la intuiţie la o probă, trebuie să verifici circuitul unor bani care s-au plimbat, poate prin criptomonede, poate prin paradisuri fiscale. Asta e dificil şi ia timp”, a mai declarat şeful statului.

El a refuzat să precizeze la ce persoane din „corupţia românească a anilor '90 - 2000” se gândeşte.

Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia. O să prezint datele la Copenhaga

