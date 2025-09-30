Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia. O să prezint datele la Copenhaga

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre dovezile privind anularea alegerilor, că nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă şi probabil că ne mai trebuie câteva luni, el arătând că i-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General, prezentat recent şi o să se ducă mâine (miercuri, 1 octombrie, n.r.) la Copenhaga, să-i informeze pe partenerii noştri despre conţinutul acestuia. Şeful statului a mai spus că nu aveam, în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campanie electorală, şi dovada asta o avem, după acest raport.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la Timişoara, ce date are şi ce demersuri a făcut în privinţa anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut.

„Am citit tot dosarul. Față de noiembrie 2024, noi avem mult mai multe elemente, și de context, și specifice cu privire la acel eveniment. De context, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbești de interferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică făcute de Rusia în România, acum lucrul ăsta este recunoscut, sunt diferite rapoarte ale unor țări europene, ale unor instituții europene și internaționale, care spun că pentru ei este un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, inclusiv în România, cu două obiective. Unu - dacă se poate să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, iar doi - dacă nu se poate, să amplifice temerile, nereușitele respectivelor societăți și să le deztabilizeze”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit şefului statului, în contextul specific pentru România, „i-a plăcut foarte mult raportul de acum două săptămâni al Procurorului General”.

„Deci ăsta este contextul general. În ceea ce privește contextul specific pentru România, mi-a plăcut foarte raportul de acum două săptămâni al procurorului general. Noi aveam pe componenta finanțare externă aveam o probă – acel milion de euro de la domnul Peșchir. Pe componenta de încercări fizice de deztabilizare aveam deja toată ancheta cu gruparea Potra. Nu aveam în mod oficial, până la raportul Parchetului, o dovadă despr faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală. Și dovada asta o avem - faptul că au fost mai multe site-uri care au acționat pentru ca publicitatea lor să ajungă la un număr mare, fiind folosite firme de publicitate din Rusia. În acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia, este un fapt pe care Parchetul general l-a dezvăluit în raportul pe care ei l-au prezentat, și cu care o să mă duc mâine la Copenhaga ca să informez partenerii noștri”, a mai spus președintele.

Nicuşor Dan a menţionat că „nu avem, în momentul de faţă, imaginea completă”.

„Nu avem în momentul de față imaginea completă, probabil că ne mai trebuie câteva luni. Când vom avea imaginea completă a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie voi ieși public”, a subliniat Nicușor Dan.

Editor : Liviu Cojan