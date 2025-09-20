Cât câștigă angajații din Primăria Capitalei. Bujduveanu: Avem cele mai mari salarii în administrația publică locală

Edilul interimar al Capitalei susține că angajații Primăriei au cele mai mari salarii din administrația publicală locală. Potrivit acestuia, un director încasează lunar suma de 13.000 de lei net, viceprimarul suma de 18.000 lei, în timp ce salariul primarului interimar se ridică la suma de 19.000 lei pe lună.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei. În unele zone, sectoarele ne-au întrecut la nivel de şef serviciu, pentru că au crescut grila. Ale noastre sunt plafonate la nivelul anului 2018. De atunci sunt plafonate salariile. Un director în Primăria Capitalei câştigă 13.000 de lei, net. Între 11.000 şi 13.000 de lei”, a dezvăluit Stelian Bujduveanu, care a precizat că are o leafă de 19.000 de lei net, în timp ce un viceprimar încasează lunar 18.000 de lei net”, a declarat Stelian Bujduveanu în cadrul emisiunii Insider Politic.

Comparativ, președintele României încasează lunar suma de 15.500 de lei. Actualul președinte Nicușor Dan a declarat public faptul că venitul acestuia s-a micșorat odată cu mutarea la Palatul Cotroceni cu aproximativ 6.000 de lei: „Ca primar al Bucureștiului câștigam 21.000 de lei pe lună (aproximativ 4.100 de euro), iar acum, ca președinte, câștig 15.500 de lei (circa 3.000 de euro), inclusiv indemnizațiile”, susține șeful statului în luna iulie.

Întrebat dacă directorul companiei de transport public mai încasează lunar suma de 12.000 de euro, edilul a explicat că salariile șefilor de companii municipale s-a plafonat la venitul lunar câștigat de viceprimar.

„Nu. La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală. Lăsând la o parte gluma, aberaţiile astea pe care le-au creat unii şi alţii cu creştere de salarii în companii nu sunt justificate şi, mai mult, doar jignesc. Dacă erai o companie profitabilă care ieşea în piaţa liberă şi făceai venituri pentru municipiul Bucureşti, total de acord. Îţi puneai indicator de performanţă şi, raportat la el, aduceai municipalităţii atâţia bani, primeai un salariu mai mare. Dar în momentul în care tu eşti într-un contract de delegare, adică, pe scurt, tu ai monopol pe un serviciu, că mergi la muncă, că nu mergi, compania respectivă oricum are venituri asigurate, nu poţi să-ţi creşti salariul. Raportat la ce? La nimic! Şi-au redus salariile toţi directorii. Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului Bucureşti”, a explicat Stelian Bujduveanu.

Editor : Andreea Rubica