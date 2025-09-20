Primarul interimar al Capitalei vede nevoia unui candidat comun la alegerile din București: Este cea mai bună opțiune

Primarul general interimar al Capitalei este de părere ca partidele aflate la guvernare ar trebui să vină cu un candidat comun la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Stelian Bujduveanu susține că un candidat comun este mai potrivit în contextul actualei situații politice.

„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, într-un interviu la Insider Politic.

Actualul edil al Bucureștiului susține că viitorul primar ar trebui să se afle în relații bune cu Guvernul României, președintele, da r și restul primarilor de sector.

„Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie”, susține acesta.

În ceea ce privește data alegerilor, acesta susține că așteaptă decizia Coaliției și nu a abordat acest subiect cu premierul sau cu oamenii din Executiv.

„Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, cu toţi ministrii, pentru că este în interesul bucureştinilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea şi vă spun de ce. Treaba mea astăzi reală este - şi o spun cu foarte mare sinceritate - de dimineaţă, de când mă trezesc, de la prima oră, până seara, este ca acest oraş să meargă şi să se schimbe în bine”, a punctat Bujduveanu la Insider Politic.

Întrebat dacă își dorește funcția de primar general, Bujduveanu a precizat că „nu este un bucureștean care să-nu și dorească”.

„Nu cred că este astăzi un bucureştean care să nu-şi dorească să fie primar general al Capitalei. Eu aşa consider că pentru cei care facem politică, pentru cei care facem administraţie, pentru cei care avem experienţă administrativă şi am studiat şi sunt mulţi oameni în România cu experienţă administrativã locală sau guvernamentală, evident că funcţiile executive sunt cele mai dorite. Nu vreau să se înţeleagă greşit. Am fost şi în Parlamentul Local, cum îi spunem noi. Legitimitatea unui consilier general este la fel de mare ca a unui deputat. Responsabilitatea e mare”, a adăugat acesta.

