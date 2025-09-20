Live TV

Primarul interimar al Capitalei vede nevoia unui candidat comun la alegerile din București: Este cea mai bună opțiune

Data actualizării: Data publicării:
stelian bujduveanu
Stelian Bujduveanu, primar interimar al orașului București. Foto: Stelian Bujduveanu/ Facebook

Primarul general interimar al Capitalei este de părere ca partidele aflate la guvernare ar trebui să vină cu un candidat comun la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei. Stelian Bujduveanu susține că un candidat comun este mai potrivit în contextul actualei situații politice.

„Consider că cea mai bună opţiune pentru actualul sistem în care ne aflăm, actuala situaţie politică, este un candidat comun din partea coaliţiei. (…) Experienţa pe care am avut-o, în care de dimineaţă candidaţii se jigneau la televizor, la prânz erau în coaliţie, seara din nou se jigneau ne-a dus în situaţia în care un extremist a plecat pe turnantă şi am riscat să dăm ţara pe mâna ruşilor”, a declarat Stelian Bujduveanu, într-un interviu la Insider Politic.

Actualul edil al Bucureștiului susține că viitorul primar ar trebui să se afle în relații bune cu Guvernul României, președintele, da r și restul primarilor de sector.

„Omul care conduce Capitala României trebuie să aibă relaţii bune cu Guvernul României, cu preşedintele României, cu primarii de sector, să înţeleagă administraţie, să nu trebuiască ca să-i arate cineva 2 ani de zile unde sunt întrerupătoarele din primărie”, susține acesta.

În ceea ce privește data alegerilor, acesta susține că așteaptă decizia Coaliției și nu a abordat acest subiect cu premierul sau cu oamenii din Executiv.

„Am aşteptat şi aştept decizia coaliţiei. Nu fac parte din echipa de negocieri din coaliţie. Sunt în contact cu prim-ministru României şi cu miniştrii Guvernului, cu toţi ministrii, pentru că este în interesul bucureştinilor. Dar discuţia pe când vor fi alegerile, cum vor fi alegerile, am încercat să nu intru în ea şi vă spun de ce. Treaba mea astăzi reală este - şi o spun cu foarte mare sinceritate - de dimineaţă, de când mă trezesc, de la prima oră, până seara, este ca acest oraş să meargă şi să se schimbe în bine”, a punctat Bujduveanu la Insider Politic.

Întrebat dacă își dorește funcția de primar general, Bujduveanu a precizat că „nu este un bucureștean care să-nu și dorească”.

„Nu cred că este astăzi un bucureştean care să nu-şi dorească să fie primar general al Capitalei. Eu aşa consider că pentru cei care facem politică, pentru cei care facem administraţie, pentru cei care avem experienţă administrativă şi am studiat şi sunt mulţi oameni în România cu experienţă administrativã locală sau guvernamentală, evident că funcţiile executive sunt cele mai dorite. Nu vreau să se înţeleagă greşit. Am fost şi în Parlamentul Local, cum îi spunem noi. Legitimitatea unui consilier general este la fel de mare ca a unui deputat. Responsabilitatea e mare”, a adăugat acesta.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zele donetk
1
Succes nesperat pentru armata Kievului. Zelenski susține că soldații ucraineni au reușit...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
Rafinărie rusă atacată de dronă
3
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
MiG-31k
4
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Elkanns and Marella Agnelli
5
Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia...
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Digi Sport
Nu s-a mai întâmplat niciodată în istorie! Donald Trump, decizie fără precedent: ”Nu se va repeta! Vor ieși din Biroul Oval”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
anaf-1-1536x1024
Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune măsuri radicale la...
vreme, caldura, temperaturi ridicate
Weekend cu temperaturi de 32 de grade. Meteorologii anunță când se va...
colaj cu Regele Charles al III-lea în România și imagini Viscri și Valea Zălanului
Cum s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea de România: Viața...
Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte de infrastructură realizate în România.
51 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului. CNAIR: „Un pisc al...
Ultimele știri
Ministrul Economiei, despre secretarul de stat reținut de DNA: Nu i-am dat atribuții, nu corespundea criteriilor mele
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Dezastru ecologic în Oltenia: Lacul Bistreț s-a transformat din comoară piscicolă în teren arid
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
EDITIE SPECIALA CF 190925_88108
Cum vrea Stelian Bujduveanu să rezolve problema traficului din București: polițiști suplimentari și sancțiuni pentru șoferi
112 smurd inquam alexandru busca
Un copil de 7 ani a murit electrocutat în timp ce se juca cu un aparat radio, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei
Olguța Vasilescu
Olguța Vasilescu: Nu va fi criză politică dacă pleacă Ilie Bolojan. Guvernul rămâne același, doar premierul se schimbă
bolojan retaileri original_govr2957
Reprezentanții retailerilor i-au spus lui Bolojan că nu mai vor plafonare la adaosul comercial, dar că vor accepta decizia Guvernului
Iron Maiden
Iron Maiden vine în România. Trupa celebrează 50 de ani de carieră
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o...
Fanatik.ro
Condiţii inumane pentru echipa lui Reghe în Champions League: “Jucăm la 35 de grade pe un teren sintetic, la...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Alimentul banal și ieftin adorat de Cristiano Ronaldo. Deși e milionar și și-ar permite orice, consumă un...
Adevărul
Cum s-a instaurat prima dictatură a României moderne. Unul dintre cele mai controversate personaje din...
Playtech
Cum verifici vechimea în muncă dacă ai lucrat cu contracte pe perioadă determinată
Digi FM
Sunt căsătoriți de 26 de ani și au patru copii. Victoria Beckham dezvăluie cheia mariajului cu David Beckham
Digi Sport
O româncă a fost aproape să dărâme ”Zidul Chinezesc”: ”E greu”
Pro FM
Modul prin care Mel B și-a motivat fiica să-și construiască propriul drum: „Eu sunt cea faimoasă, iar tu nu”...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
Leguma rezistentă adusă din Uzbekistan care s-a adaptat surprinzător de bine la clima din România: cu cât se...
Newsweek
Se schimbă data la care se virează pensia în octombrie. Bucurie pentru 2.600.000 de pensionari
Digi FM
Rică Răducanu îl atacă pe Ilie Dumitrescu după scandalul cu fiul său, Toto: „N-a avut timp pentru educația...
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”