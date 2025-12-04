Live TV

Bărbat bătut şi sechestrat într-o maşină pentru că nu a vrut să se plimbe prin Bucureşti. Agresorul a fost arestat preventiv

Un tânăr în vârstă de 23 de ani care a bătut şi sechestrat într-o maşină pe care a condus-o fără permis, în Capitală, un cunoscut cu care plecase din Dâmboviţa a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Conflictul dintre cei doi bărbaţi a izbucnit după ce presupusul agresor s-a supărat că însoţitorul său nu a mai vrut să se plimbe cu el prin Bucureşti şi intenţiona să se întoarcă acasă. Deşi a încercat să scape din autoturismul în care l-a urcat cu forţa amicul său, după ce l-a lovit cu pumnii şi cu palmele, nu a reuşit acest lucru decât după mai multe ore de plimbare forţată prin oraş.

În 2 decembrie, poliţişti ai Secţiei 13 din Bucureşti au depistat şi ulterior au reţinut un bărbat, în vârstă de 23 de ani, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, informează Poliţia Capitalei.

În fapt, la data de 28 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 13 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere, de către un bărbat de 29 de ani că în seara de 27 noiembrie ar fi plecat cu un autoturism din judeţul Dâmboviţa, împreună cu un alt bărbat, în vârstă de 23 de ani, scrie News.ro. Pentru că bărbatul de 29 de ani a refuzat să se mai plimbe prin oraş, celălalt tânăr s-a supărat şi l-a luat la bătaie, forţându-l să urce în maşină. Ulterior, în jurul orei 04.00, în timp ce se aflau pe o stradă din Sectorul 5 al Capitalei, cel agresat a reuşit să coboare din maşină încercând să scape şi să ceară ajutor, însă celălalt bărbat a coborât după el şi l-a luat iar la bătaie, lovind-l cu pumnii şi cu palmele în cap, pe faţă şi pe spate. Profitând de starea de temere a acestuia, agresorul l-a obligat să urce din nou în maşină, pe scaunul din dreapta şoferului.

Probele din dosar au relevat că presupusul agresor ar fi condus autoturismul pe mai multe străzi din Capitală fără să aibă permis de conducere, iar când au ajuns pe o stradă din Sectorul 3, bărbatul bătut a reuşit, în sfârşit, să coboare din maşină şi să ceară ajutor.

În urma investigaţiilor făcute de poliţişti, persoana bănuită de comiterea faptelor a fost depistată şi dusă la audieri, fiind iniţial reţinută pentru 24 de ore, iar ulterior arestată preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Secţiei 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru lovire sau alte violenţe, lipsire de libertate în mod ilegal şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

