Cât va rezista coaliția de guvernare și de ce depinde stabilitatea Executivului. Diana Buzoianu explică miza reformelor

Diana Buzoianu, ministra Mediului. Foto: Profimedia
Buzoianu: „Nu este o coaliție naturală” Protocolul coaliției, condiție pentru adoptarea măsurilor Buzoianu: Bolojan, un premier orientat spre reforme

Coaliția de guvernare nu este una „naturală” și va rezista doar în măsura în care partidele implicate își vor asuma responsabilitatea față de români și vor continua reformele, în special cele prevăzute în PNRR, a declarat marți, la Parlament, ministra Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a recunoscut existența diferențelor de viziune în interiorul Executivului, dar a subliniat că actualul context politic obligă partidele să colaboreze pentru stabilitate și pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

Buzoianu: „Nu este o coaliție naturală”

„Eu cred că această coaliţie a fost creată pentru că noi avem o datorie de a trece mai multe reforme. Pe zona de Minister al Mediului, suntem clar ancoraţi pentru a adopta reforme. Mai ştiu foarte multe ministere care fac asta. Sigur că nu ne vom înţelege întotdeauna şi vor fi diferenţe de viziune, pentru că nu este o coaliţie naturală, trebuie să recunoaştem”, a afirmat Diana Buzoianu.

„Este o coaliţie care a fost creată într-un context foarte specific, dar acest context specific ne şi obligă să trecem reforme. Asta este cel mai important.” 

Ministra a precizat că Ministerul Mediului a îndeplinit toate jaloanele de reformă aferente cererii de plată numărul 4 din PNRR și are deja pregătite propuneri pentru etapele următoare.

„Şi eu, din perspectiva Ministerului Mediului, vă pot spune foarte clar că suntem pregătiţi cu absolut toate reformele care au fost asumate în PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă n.r) şi avem deja drafturi şi propuneri care au ajuns inclusiv pe masa Coaliţiei”, a adăugat aceasta.

„La acest moment, Ministerul Mediului, pentru Cererea de plată numărul 4 care a fost transmisă nu are niciun jalon de reformă care nu a fost îndeplinit. Asta este ambiţia şi pentru următoarele jaloane.”

Protocolul coaliției, condiție pentru adoptarea măsurilor

Diana Buzoianu a explicat că protocolul coaliției stabilește clar că măsurile care implică creșteri de cheltuieli nu pot fi adoptate fără consens între partidele din Guvern.

„În mod cert, avem un protocol care poate să fie citit de absolut oricine. Este public şi spune foarte clar că toate deciziile şi măsurile care se iau, care cresc cheltuielile fără a putea să existe un consens în coaliţie, nu pot fi adoptate”, a spus ministra.

„În momentul de faţă, asta este exact ceea ce s-a întâmplat”.

Buzoianu: Bolojan, un premier orientat spre reforme

Ministra Mediului a transmis că stabilitatea guvernării depinde de asumarea responsabilității comune și de depășirea diferențelor politice.

„Dar eu cred, repet, că avem o datorie foarte mare pentru români şi sper că toată lumea îşi înţelege responsabilitatea”, a declarat Diana Buzoianu.

„(Coaliţia n.r.) va rezista atât timp cât toată lumea va înţelege că avem o responsabilitate mai mare decât oricare dintre partidele care compun această coaliţie. Nu este vorba despre Guvernul USR, PNL, UDMR sau PSD. Este vorba de un Guvern al României. Avem o responsabilitate faţă de români”.

„În momentul de faţă, domnul Ilie Bolojan este un premier care a arătat că vrea să facă paşi înainte, să facă anumite reforme. Sigur, au existat inclusiv diferenţe de perspectivă în anumite puncte tehnice, dar este absolut normal. Suntem angrenaţi pentru stabilitate în acest Guvern”, a subliniat Buzoianu.

