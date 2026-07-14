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Un avion de recunoaştere rusesc, interceptat de forţele aeriene poloneze deasupra Mării Baltice

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Aeronavă Ilyushin Il-20M
Aeronavă Ilyushin Il-20M. Foto: Profimedia
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Avioane de luptă poloneze au interceptat marţi un avion de recunoaştere rusesc deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică, a anunţat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, într-o conferinţă de presă, relatează AFP.

„Este prima încercare a Rusiei după mult timp de a se apropia de frontiera noastră maritimă pentru a observa sistemele noastre de apărare aeriană”, a spus el.

Ministrul a afirmat că aceasta este o dovadă în plus că Rusia „poartă un război hibrid” împotriva Poloniei, stat membru NATO şi UE, de la invazia Moscovei în Ucraina în 2022 şi că „desfăşoară misiuni de recunoaştere şi arată ostilitate faţă de toate ţările Alianţei Nord-Atlantice”.

Incidentul a avut loc la circa 30 de kilometri de Ustka, un oraş din nord-vestul Poloniei, situat pe coasta Mării Baltice, a precizat ministrul, notează AFP, citată de Agerpres.

Două avioane de luptă poloneze au stabilit contact radio cu avionul de recunoaştere rusesc Il-20, cerându-i să părăsească zona.

Aeronava s-a îndreptat apoi în direcţia Rusiei, a precizat ministrul apărării.

Editor : Liviu Cojan

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