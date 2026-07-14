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Raluca Turcan: Grindeanu compară merele cu perele, doar ca să îi iasă de un atac manipulator şi fals la adresa premierului Bolojan

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Deputata PNL Raluca Turcan îl acuză pe preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, de „atac manipulator şi fals la adresa premierului Ilie Bolojan” atunci când prezintă cifre privind situaţia economică a ţării şi îi cere liderului social-democrat „puţină onestitate în discursul public”.

„Matematicianul Sorin Grindeanu confundă '+' cu '-' şi compară merele cu perele, doar ca să-i iasă de-un atac manipulator şi fals la adresa premierului Ilie Bolojan. Ieri, Sorin Grindeanu a afirmat că: '... ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024'. Dacă era onest, Sorin Grindeanu ar fi prezentat public cifrele oficiale ale Ministerului Finanţelor, care arată fix aşa: în primele 5 luni din 2024, PSD şi Ciolacu au ajuns la un deficit de 60,1 miliarde lei; în primele 5 luni din 2025, PSD şi Ciolacu au dus România la un deficit de 64,2 miliarde lei; în primele 5 luni din 2026, Ilie Bolojan a coborât deficitul la 35,9 miliarde lei”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

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Potrivit acesteia, România se împrumută pentru nevoile curente ale anului 2026 mai puţin cu circa 25 de miliarde lei faţă de anul 2024 şi mai puţin cu peste 28,3 de miliarde lei faţă de anul 2025.

„O aritmetică simplă, de şcoală primară, ne arată că ne împrumutăm pentru nevoile curente ale anului 2026 mai puţin cu circa 25 de miliarde lei faţă de anul 2024 şi mai puţin cu peste 28,3 de miliarde lei faţă de anul 2025. Matematica nu a funcţionat la Sorin Grindeanu nici dacă s-a referit la serviciul datoriei publice, care în anul 2026 este de 205,6 miliarde lei (din care 59 miliarde lei dobânzi), faţă de 130 miliarde lei în anul 2024. Nici aşa nu ne dă rezultatul domnului Grindeanu, pentru că rezultă peste 75 de miliarde de lei în plus la serviciul datoriei publice de anul acesta, ca urmare a strategiei economice de geniu a PSD pe vremea Guvernului Ciolacu. Puţină onestitate în discursul public nu i-ar strica nici domnului Grindeanu, mai ales când vorbim despre informaţii publice şi despre un om care ar trebui să facă cu mare precizie adunări şi scăderi elementare”, a precizat Raluca Turcan.

Luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că România se împrumută cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Totodată, el a susţinut că există o creştere exponenţială a şomajului şi un val "fără precedent" de falimente în rândul firmelor româneşti, peste 70 de cazuri pe zi.

„Ne împrumutăm cu aproximativ 900 de euro pe oră, în total cu 25 de miliarde de lei mai mult decât în anul 2024. Astăzi, la consultările de la Cotroceni, nu am văzut din partea unora nicio preocupare pentru aceste lucruri. Am văzut, în schimb, că unii lideri de dreapta au venit cu acelaşi program anti-PSD. Mai spun o dată: programul anti-PSD nu livrează nimic cetăţenilor în afară de ură. Ura nu scade nici facturile şi nici nu creşte pensiile, doar îl ţine eventual pe Ilie Bolojan pe scaun. În acest context le-am transmis celor de la PNL şi USR un fapt simplu - PSD este în opoziţie. Poate au uitat sau poate n-au înţeles exact cum stau lucrurile. PSD nu ocupă în acest moment nicio funcţie în Guvern”, a spus Grindeanu, la Parlament.

Editor : A.P.

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