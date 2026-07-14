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Video Mai multe persoane au murit într-un incendiu major, care s-a produs în clădirea OXY din centrul orașului Bruxelles

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BRUSSELS FIRE OXY BUILDING
Clădirea OXY din centrul Bruxelles-ului. Foto: Profimedia
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Un incendiu de proporții a izbucnit în clădirea OXY, lângă Piața De Brouckère, în centrul orașului Bruxelles. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit la etajul al doilea. Acesta a fost stins, dar flăcările s-au propagat într-o cabină de lift. Operațiunile de căutare, salvare și verificare continuă în clădire. Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele sunt încă date dispărute, relatează 7sur7.be.

Numărul exact al victimelor rămâne, deocamdată, necunoscut. „Operațiunea se desfășoară în lifturi și în puțurile de lift. Încă nu avem o imagine completă a situației”, a declarat Brecht Speybroeck, inspector de muncă din Bruxelles. „Bilanțul este, în orice caz, foarte grav.”

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Două persoane care au suferit arsuri au fost transportate la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek, iar un pompier care a suferit de hipertermie a trebuit să primească îngrijiri la fața locului. Deocamdată, cauza incendiului nu este încă cunoscută.

Crucea Roșie a instituit o echipă de sprijin psihologic. Pe lângă planul intern de urgență, au fost declanșate un plan de intervenție medicală (PIM) și un plan psihosocial, scrie 7sur7.be.

Editor : M.C

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