Un incendiu de proporții a izbucnit în clădirea OXY, lângă Piața De Brouckère, în centrul orașului Bruxelles. Potrivit pompierilor, focul a izbucnit la etajul al doilea. Acesta a fost stins, dar flăcările s-au propagat într-o cabină de lift. Operațiunile de căutare, salvare și verificare continuă în clădire. Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar altele sunt încă date dispărute, relatează 7sur7.be.

Numărul exact al victimelor rămâne, deocamdată, necunoscut. „Operațiunea se desfășoară în lifturi și în puțurile de lift. Încă nu avem o imagine completă a situației”, a declarat Brecht Speybroeck, inspector de muncă din Bruxelles. „Bilanțul este, în orice caz, foarte grav.”

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Două persoane care au suferit arsuri au fost transportate la Spitalul Militar din Neder-over-Heembeek, iar un pompier care a suferit de hipertermie a trebuit să primească îngrijiri la fața locului. Deocamdată, cauza incendiului nu este încă cunoscută.

Crucea Roșie a instituit o echipă de sprijin psihologic. Pe lângă planul intern de urgență, au fost declanșate un plan de intervenție medicală (PIM) și un plan psihosocial, scrie 7sur7.be.

Editor : M.C