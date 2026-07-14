Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din partea PSD, a declarat la Digi24 că AUR nu ar trebui etichetat drept un partid extremist, chiar dacă admite că au existat „comportamente sau poziții extremiste” în cadrul formațiunii. Social-democratul a exclus, în același timp, posibilitatea unei guvernări PSD-AUR în actualul context, precizând că un astfel de scenariu nu poate fi discutat până când AUR nu își clarifică pozițiile pe mai multe teme, inclusiv cea privind utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu.

Întrebat cum vede posibilitatea unei guvernări PSD-AUR și dacă un astfel de scenariu ar putea deveni posibil în viitor, Rareș Hopincă a exclus această variantă în actualul context.

„În acest moment cu siguranță nu este posibil, din multiple motive care au fost și explicate anterior. Pe viitor, nu se poate ști. Cel puțin până la o clarificare a unor poziții ale partidului AUR nu putem discuta despre acest scenariu”, a declarat Rareș Hopincă, marți la Digi24.

Chestionat ce poziții ar trebui să clarifice AUR, edilul a indicat votul formațiunii în Parlament privind utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu.

„De exemplu, ultima care îmi vine minte este votul în Parlament pentru utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu. Sigur, sunt o serie de rezerve, din punctul meu de vedere, îndreptățite, care nu au fost clarificate suficient de partidul AUR, astfel încât să putem avansa discuțiile pentru o formulă de guvernare”, a mai explicat Hopincă.

Întrebat dacă PSD și AUR au totuși puncte comune în anumite abordări, social-democratul a răspuns: „Puncte comune putem avea cu orice partid politic rezonabil. Dar, repet, în acest moment nu putem discuta despre un scenariu al unui guvern cu AUR”.

Citește și: Cât de fezabil e scenariul anticipatelor? Fost judecător CCR: Nicușor Dan nu are încă curajul să declanșeze. Avem legi, trebuie voință

„Nu putem generaliza și pune eticheta de partid extremist”

Întrebat dacă consideră AUR un partid extremist, Rareș Hopincă a susținut că nu este de acord cu această etichetare.

„Așa este. După cum am spus, au existat comportamente sau poziții extremiste. În schimb, nu putem generaliza și a pune o etichetă întregului partid, pe care eu în continuare o consider nedreaptă. Dacă ați urmărit pozițiile mele publice, eu sunt un om mult mai echilibrat decât unii exponenți din mediul politic și nu îmi plac etichetările și generalizările care de multe ori sunt gratuite. Acesta este și motivul pentru care încerc să discern la fiecare poziție publică și la fiecare moment politic lucrurile care sunt corecte, care sunt oportune și care nu sunt. (...) Sunt echilibrat față de oricine, nu doar față de AUR. Cred că este conduita corectă și oportună în viață, nu pentru că discut despre AUR”, a declarat la Digi24 Rareș Hopincă.

Întrebat dacă această poziție are și o miză politică, având în vedere scorurile AUR din sondaje și existența unui posibil bazin electoral comun PSD-AUR, Hopincă a respins această interpretare.

„E distanță mare între a spune că sunt echilibrat în poziții publice și a vedea un interes politic în asta. Vă asigur că nu e vorba de niciun interes politic, ci pur și simplu este o poziționare pe care aleg s-o fac în discursul public. Repet, au fost și abordări extremiste, care, fără îndoială, sunt blamabile. Au fost și abordări poate mai echilibrate, dar esențial este că în acest moment nu ne aflăm în scenariul unui guvern cu AUR”, a declarat la Digi24 Rareș Hopincă.

Citește și: „Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!” Reacția lui George Simion la declarațiile făcute de Nicușor Dan

PSD respinge varianta alegerilor anticipate

Referitor la scenariile privind ieșirea din actuala criză politică, inclusiv varianta alegerilor anticipate, primarul Sectorului 2 a spus că PSD consideră că soluția trebuie găsită prin negocieri între partidele aflate la masa discuțiilor.

„Cred că alegerile anticipate ar fi o aventură cu un final mai degrabă previzibil și care nu va duce la rezolvarea actualei crize. Cred că soluția se află la masa negocierilor între trei partide politice - PSD, PNL și UDMR”, a declarat la Digi24 Rareș Hopincă.

Întrebat cum poate fi găsită o soluție în condițiile în care negocierile sunt blocate, acesta a răspuns:

„Soluția se află la masa negocierilor”, a spus social-democratul.

Citește și: Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest

„E nevoie de discuții și compromis”

Întrebat dacă deblocarea situației ar presupune demisia lui Ilie Bolojan, după solicitările formulate de liderul PSD Sorin Grindeanu, Hopincă a evitat să intre în această dezbatere, dar a spus că fostul premier interimar ar trebui să fie mai flexibil.

„Nu vreau să intru în în aceste dezbateri pentru că Ilie Bolojan nu are de unde să demisioneze. Este un premier demis. Ilie Bolojan ar trebui să aibă o poziție mai flexibilă dacă dorește identificarea unei soluții. Este foarte posibil să nu se dorească acest lucru, dar e nevoie de discuții și e nevoie de compromis. Dacă aceste două condiții se vor îndeplini, evident, simultan putem ajunge la o soluție. Dacă nu, va fi extrem, extrem de complicat”, a declarat la Digi24 Rareș Hopincă.

Editor : Ana Petrescu