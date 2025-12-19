Live TV

Câți bani pierd partidele? Coaliția a decis tăierea subvențiilor cu 10%, dar în vară Guvernul și-a asumat o reducere cu 40%

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
lideri coalitie guvernare
LIderii partidelor coaliției de guvernare. Inquam Photos / Octav Ganea
Câți bani au primit partidele în 2025

Liderii Coaliției au anunțat o nouă reducere a subvențiilor pentru partidele politice, de această dată cu 10%. Decizia vine la câteva luni după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe un proiect care prevedea o tăiere de 40% începând de anul viitor. Deocamdată, reprezentanții partidelor nu au explicat dacă cele două procente se cumulează sau dacă noua reducere o înlocuiește pe cea anunțată în vară.

„Coaliția de guvernare reunită pe 17 decembrie, în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților, a ajuns la un acord în privința următoarelor aspecte:

•⁠ ⁠reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice”, este mesajul transmis de partidele aflate la guvernare, după ședința de miercuri.

Liderii Coaliției nu au transmis și cum se va aplica această nouă tăiere, având în vedere că, în luna iulie a acestui an, Guvernul și-a asumat o altă reducere a banilor pentru partide - cu 40% din 2026. (Vezi detalii AICI)

„În anul 2026, subvenţia alocată partidelor politice se diminuează cu 40% faţă de nivelul acordat în anul 2024”, este măsura cuprinsă în pachetul fiscal pe care și-a asumat Guvernul răspunderea în Parlament.

Reducerea anunțată în vară se raporta la nivelul subvențiilor din 2024, un an în care partidele au primit sume record față de anii anteriori. În total, în 2024, subvențiile au ajuns la aproximativ 387 de milioane de lei. O tăiere cu 40% ar fi însemnat că, începând din 2026, partidele ar fi primit în jur de 232 de milioane de lei — aproape cât primeau și în urmă cu doi ani, înaintea campaniilor electorale.

Acum, liderii partidelor aflate la guvernare nu au explicat dacă reducerea de 10% anunțată pe 17 decembrie se va adăuga tăierii de 40% promise în vară sau dacă acel procent va fi abandonat, caz în care subvențiile partidelor ar urma să fie reduse, dar într-o măsură mult mai mică.

Citește și: Cât pierd, de fapt, parlamentarii dacă se taie suma forfetară cu 10%, așa cum a decis Coaliția. În prezent, primesc 7.000 de euro

Câți bani au primit partidele în 2025

Pentru anul 2025, bugetul aprobat a fost de 284 de milioane de lei, fiind ulterior redus la 232 milioane lei. Astfel, partidele au primit în acest an:

  • PSD: 77 milioane lei;
  • PNL: 41,9 milioane lei;
  • USR: 29,8 milioane lei;
  • AUR: 45,5 milioane lei;
  • S.O.S România: 19,8 milioane lei;
  • POT: aprox 15,9 milioane lei;
  • PMP: 1 milion lei;
  • Forța Dreptei: 1 milion lei;

Rămâne de văzut, așadar, dacă reducerea promisă de Coaliție va fi de tipul 40% (în vară) + 10% (procentul decis în iarnă), adică o tăiere cu 50% a banilor față de sumele acordate în 2024 sau dacă Executivul va modifica proiectul adoptat în vară și va reduce subvențiile doar cu 10%, față de anul 2025. 

