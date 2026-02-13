Live TV

Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă credeți, va fi o ușurare”

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. „Pentru mine va fi o ușurare”, a mai spus șeful Guvernului. 

„Dacă nu mi-aş fi asumat responsabilitatea, nu aş fi acceptat funcţia de premier şi dacă am acceptat această funcţie, ştiind ce probleme grave are România, orice s-ar spune, vă asigur că nu îmi e frică de un partid, de un lider politic sau de altcineva. Eu sunt un om realist şi dacă sunt pe această funcţie înseamnă că trebuie să fac ceea ce ţine de mine pentru ţara noastră, căutând să nu potenţiez conflicte, căutând să creez un acord politic pentru a împinge lucrurile, în aşa fel încât să menţinem echilibrele în acest stat şi să îndreptăm lucrurile. Asta am încercat în această perioadă şi sper şi de la toţi ceilalţi lideri politici că au responsabilitatea poziţiei pe care o deţin”, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu la Europa FM.

Întrebat despre o eventuală trecere în Opoziție, șeful Executivului a lăsat de înțeles că Guvernul va fi schimbat atunci când nu va mai avea susținere politică:

„În momentul în care acest guvern nu va putea face ceea ce este necesar, deci nu va mai avea susţinere, cu siguranţă va veni un alt guvern. Iar pentru mine, vă rog să mă credeţi că va fi o uşurare această situaţie şi da, e posibil ca, în condiţiile în care aritmetica parlamentară dă o majoritate de jumătate plus unu, să vedem dacă această coaliţie nu funcţionează, o altă coaliţie.”

Ilie Bolojan a mai declarat că, înainte de toate, trebuie rezolvat bugetul pentru anul 2026. 

Citește și: Comuna care cheltuie 100.000 de lei pe „atenții” de Mărțișor. Primar: „Mai ofeream și câte o floare, anul ăsta am redus”

Editor : A.G.

