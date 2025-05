Deputatul neafiliat George Becali a declarat, miercuri, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că a discutat cu acesta despre deficitul bugetar al României și modul în care poate fi rezolvat acesta, inclusiv prin impozitarea marilor companii. El s-a dat exemplu pe sine, spunând „hai să tragem noi grosul acuma, noi să suportăm problema asta pe care o are România”. „Dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, adică anul ăsta, trebuie să plătesc 16%”, susține acesta. Finanțatorul FCSB a precizat că a propus impozitarea progresivă.

„Eu v-am spus să nu sufere oamenii săraci și să suporte marele firme și oamenii bogați. Și m-am referit aici și am spus că Grindeanu acuma o să vehiculeze o linie roșie peste care nu se trece și părerea mea că a fost făcută prosionistă. Acea linie roșie pe care a invocat-o Grindeanu este perfectă. Noi putem să spunem, dar trebuie să spună specialiștii, care au spus «nu se poate fără impozit progresiv», așa a spus Dăianu. Miracol nu există. Și atunci am spus, domnule, aceste impozite care vor fi majorate să nu supere oamenii.

Și am mai spus încă un lucru. Să pună presiune pe Banca Națională, că o poate face, că până acum n-a pus nimeni presiune...60 de miliarde, fond de rezervă. Și am mai spus câteva lucruri pe care le-a notat domnul președinte. Le-am preluat și eu de la altcineva, de la Peiu, cu fondul acela de investiții de 12 miliarde, plus 12 miliarde, 24 de miliarde listat la Bursă. Românii care au 150 de miliarde în bănci, să investească, să nu mai țină bani în băncile străine, să investească în companiile de stat.

De TVA, i-am spus că dvs ați spus că nu măriți TVA-ul. Exclus, dar părerea mea că unde este 19 lei, e și 20 lei. Adică unde dai un leu, într-o 100 nu contează, ca să câștigăm 7 miliarde, adică 1 miliard jumate, pentru că e vorba de cam 30 de miliarde.

Eu mă dau exemplu pe mine, om de afaceri azi, dacă Becali, oamenii, probabil firmele și patronii nu o să le convină ce-am spus, dar eu am spus hai să tragem noi grosul acuma, noi să suportăm problema asta pe care o are România. Dacă am un profit de 10 milioane de euro într-un an, adică anul ăsta, trebuie să plătesc 16%. Nu mai vorbesc de dividende. De cota unică. 16% înseamnă să plătesc 1,6 milioane. Adică mai plătesc încă 400.000 și dau 2 milioane, că nu-mi afectează cu nimic. Voi fi mai puțin bogat cu 400.000, dar nu-mi afectează cu nimic.

Am propus după aia impozitul progresiv adică și pentru firmele care chiar au o cifră de afaceri de peste 100 de milioane, 25%, că și așa au jefuit țara destul, că sunt firmele mari, marile corporații. Asta cu impozitul progresiv a notat-o. Eu am spus că PSD-ul are dreptate când vorbește despre impozit progresiv, că nu se poate altfel. Așa au spus specialiștii. Facem noi acuma minuni? De unde scoatem banii? Nu? Eu am mai spus că atunci când m-am hotărât, că deși l-am votat pe Simion, că așa i-am promis....mi-a plăcut în campanie când a spus voi convoca partidele și voi respecta Constituția, să se țină de cuvânt.

Eu vă spun ceva vouă și lumea să asculte... o să fie cineva, probabil o să speculeze...«Sistemul l-a pus». Bine, mă, m-a pus sistemul. Dar vă spun un lucru. Vrem noi sau nu vrem, nu l-am înghițit, PSD-ul ăsta.... dar ei au oameni care pot conduce. Se supără PNL-ul. Sunt mai apropiat de PNL, dar se supără degeaba, că ei au oameni care pot să scoată situația asta. Așa s-a întâmplat”, a afirmat finanțatorul FCSB.

Politicianul a mai dezvăluit că i-a dat „un sfat părintesc”, anume „să fie sever”.

„I-am spus că e prea bun și că să aibă grijă. Ăsta a fost un sfat de înțelepciune, de vârstă, bătrânesc, adică eram mai bătrân decât toți ăia de acolo. Sunteți un om bun, dar când veți da directive și nu se vor întâmpla, să fiți sever. I-am dat un sfat părintesc”, a declarat George Becali.

