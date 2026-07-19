Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat la emisiunea „În fața ta” de la Digi24, declarația făcută la Congresul PNL potrivit căreia „sistemul nu participă la alegeri, dar le câștigă”. Acesta susține că este vorba despre o rețea de persoane care beneficiază de protecție și reușesc să rămână în poziții-cheie indiferent de schimbările politice.

„În Partidul Național Liberal a fost o psihoză în ultimii zece ani, poate, în care toată lumea vorbea despre pădure, sistem și alte lucruri de genul acesta, instituții de forță. Și eu nu puteam să pun mâna pe asta. Adică erau niște lucruri care mie mi se păreau incredibile”, a declarat Ciprian Ciucu.

Acesta a afirmat că, de-a lungul timpului, a observat existența unor politicieni care și-au păstrat influența și pozițiile fără a avea probleme.

„Pe de altă parte am cunoscut fel și fel de politicieni, care vedeam ce stil de viață au, care-și permit să spargă într-o vacanță cât, nu știu, câștig eu ca primar general într-un an. Care n-au avut niciodată niciun fel de probleme și care au lucrat toată viața la stat”, a precizat edilul.

Ciprian Ciucu a explicat că, în discursul avut la Congresul extraordinar al PNL, nu s-a referit la toate instituțiile de forță și la întreg sistemul judiciar, ci la anumite persoane care își mențin influența prin relații construite în timp.

„Sistemul nu înseamnă toate instituțiile de forță otova. Nu înseamnă tot sistemul de justiție otova. Înseamnă anumiți oameni - că nu toți sunt parte a sistemului - care își perpetuează pozițiile și funcțiile, printr-o colaborare cu oameni din partide politice, care le garantează că ei vor rămâne acolo cât ei vor avea puterea politică și care, la un moment dat, când au nevoie să dea un telefon, să rezolve o problemă, au unde să dea un telefon”, a spus primarul Capitalei.

Acesta a adăugat că mecanismul nu se limitează la instituțiile importante, ci se regăsește și la nivelurile inferioare ale administrației.

„Se dau concursuri, se decid prin aceste concursuri cine să ocupe anumite funcții, nu doar în instituții de forță, ci și în administrație și unii pică tot timpul în picioare, în timp ce alții, poate, nu au forța să rămână tot timpul în picioare, pentru că nu ei i-au pus acolo prin acele concursuri. Deci despre asta este vorba. Este vorba de o coabitare a oamenilor care sunt în zona media, unii dintre ei, sunt instituțiile statului alții dintre ei și alții, în partide politice”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă descrierea sa seamănă cu o structură de tip mafiot, Ciucu a respins ideea unei conduceri unice și a susținut că este vorba despre un sistem cu mai mulți poli de influență.

„Cred că este mai degrabă o poliarhie decât o autocrație, dacă aș putea folosi această comparație din științele politice”, a declarat primarul general.

Edilul a refuzat să ofere un nume de persoană pe care o consideră parte a acestui sistem.

„Nu o să pot să vă spun public niciunul. Din motive absolut evidente.” Întrebat dacă se teme, acesta a răspuns: „Nu mai am eu chef de alte procese.”

Ciucu a susținut că aceste relații de influență se modifică în timp și că există inclusiv conflicte între cei pe care îi descrie ca făcând parte din „sistem”.

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Editor : Alina Pralea