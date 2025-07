Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă susținută luni la Cotroceni, dacă ar trebui interzisă cumularea pensiei cu salariul în sistemul public și a mărturisit că nu are o opinie despre acest lucru. „Rămân dator cu răspunsul după ce o să am opiniile și pro și contra”, a adăugat președintele chestionat despre faptul că șeful SPP Lucian Pahonțu cumulează pensia cu salariul.

„Da, nu am o opinie, adică mărturisesc că nu am. Există două componente, o componentă juridică, dacă o astfel de interdicție ar fi sau nu ar fi constituțională, asta este prima, la care nu am răspuns, și a doua, o componentă, ca să-i spunem așa, economică, nu am aprofundat și nu vă dau răspuns definitiv”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat ce opinie are despre interzicerea cumulării pensiei cu salariul în sistemul public, măsură inclusă în al doilea pachet cu măsuri al Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar.

Chestionat în continuare ce părere are despre acest fenomen, în contextul în care generalul Lucian Pahonțu, rămas șeful SPP, în prezent, care cumulează pensia cu salariul, șeful statului a răspuns: „Rămân dator cu răspunsul după ce o să am opiniile și pro și contra”.

Atenționat la faptul că, într-o altă conferință de presă, a spus că va analiza cazul lui Pahonțu, care e trecut în rezervă, însă are și salariu, dacă a fost sau nu finalizată această analiză, Nicușor Dan a replicat: „Da, sunt multe lucruri de analizat, e o ierarhie de priorități”.

Revizurea indemnizațiilor din Consiliile de Administrație ale unor instituții precum Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței sau Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), reforma pensiilor speciale și reorganizarea instituțiilor din administrație sunt câteva dintre măsurile pregătite de Guvern pentru următoarele două pachete fiscale, potrivit unui draft intrat în posesia Digi24.ro. Eliminarea cumulului pensiilor cu salariul în instituțiile și autoritățile publice este inclusă în proiectul pregătit de Executiv.

Pe 5 octombrie 2023, Curtea Constituţională a decis că legea care interzice cumulul pensie-salariu este neconstituțională, în urma sesizării făcute de Înalta Curte de Casaţiei şi Justiţie. Potrivit fostului președinte al CCR Marian Enache interdicția cumulului „contravine dreptului fundamental la muncă”.

