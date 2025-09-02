Live TV

Ce le-a spus Bolojan partenerilor din coaliție, legat de o eventuală demisie: „Le-am transmis că am avut o înțelegere”

Data publicării:
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Prim-ministrul Ilie Bolojan. Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă a amenințat că va demisiona, dacă partidele din coaliție nu ajung la un consens pe pachetul de reformă a administrației locale.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială entru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație, și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante”, a răspuns Bolojan.

„Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țara noastră”, a explicat premierul.

Întrebat dacă râmânerea sa în funcție depinde de acceptarea procentajului de 40% concedieri din administrație, Bolojan a răspuns: „Respectarea angajamentelor politice este de natură să-ți permită să mergi mai departe”.

La întrebarea dacă în acest moment există stabilitate în coaliție, premierul a răspuns: „Coaliția și-a asumat un pachet de măsuri și stabilitatea se va vedea la moțiunile de cenzură”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
cal pentru polostudiat de geneticieni
2
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
5
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Digi Sport
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00
masini trafic bucuresti poluare
Calcule Digi24. Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în...
Ultimele știri
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Femeie bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat. Cei doi aveau o relaţie extraconjugală
HARTĂ Cod galben de caniculă în 19 judeţe și în Capitală: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele vizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-01T210436.218
Radu Marinescu, despre o eventuală demisie a lui Ilie Bolojan: „Fiecare apreciază asupra parcursului său în fruntea Guvernului”
sedinta a guvernului bolojan
Cum arată reforma ANRE, ASF, ANCOM: reduceri de posturi, prime și bonusuri tăiate până în 2028 | DOCUMENT
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Modificările aduse la Pachetul 2, după ședința de Guvern. Lista amendamentelor aprobate
2025-07-29-7370
Premierul continuă să amenințe cu demisia. Ilie Bolojan pare „neclintit” în hotărârea sa (surse)
FED PLEN ANGAJARE RASPUNDRE PARLAMENT P11 010925 P11_58478
Guvernul și-a angajat răspunderea de cinci ori. Ilie Bolojan: „Voi continua să spun adevărul, nu voi vinde iluzii și speranțe deșarte”
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a aflat că e însărcinată fix când voia să renunțe. Ce a urmat apoi i-a surprins chiar și pe medici...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Digi FM
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală"
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut...
Pro FM
Cine e soțul Otiliei Bilionera. E cu 7 ani mai tânăr decât ea și la 19 ani a trecut printr-o tragedie care...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...