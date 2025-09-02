Ce le-a spus Bolojan partenerilor din coaliție, legat de o eventuală demisie: „Le-am transmis că am avut o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, într-o conferință de presă, dacă a amenințat că va demisiona, dacă partidele din coaliție nu ajung la un consens pe pachetul de reformă a administrației locale.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială entru funcția de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poți să exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație, și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante”, a răspuns Bolojan.

„Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țara noastră”, a explicat premierul.

Întrebat dacă râmânerea sa în funcție depinde de acceptarea procentajului de 40% concedieri din administrație, Bolojan a răspuns: „Respectarea angajamentelor politice este de natură să-ți permită să mergi mai departe”.

La întrebarea dacă în acest moment există stabilitate în coaliție, premierul a răspuns: „Coaliția și-a asumat un pachet de măsuri și stabilitatea se va vedea la moțiunile de cenzură”.

