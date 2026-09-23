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Ce prevede programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan. Cele 28 de „linii directoare”

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Tanczos Barna, Siegfried Mureșan și Ilie Bolojan / Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
1. Reforma administrației centrale și locale 2. Companiile de stat 3. Stimularea economiei și a muncii 4. Ajutoare de stat și campioni regionali 5. Energie 6. Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii 7. Finanțe publice echilibrate, stat corect cu contribuabilii 8. Legea salarizării unitare 9. Analiza și prioritizarea proiectelor de investiții 10. Sănătate 11. Finalizarea reformei pensiilor speciale 12. Justiție și stat de drept 13. Reziliență democratică și coeziune socială 14. Digitalizarea și inteligența artificială în stat 15. România pro-europeană și transatlantică 16. Educație și cercetare 17. Agricultură 18. Transporturi și infrastructură 19. Dezvoltare, lucrări publice și administrație 20. Fonduri europene 21. Mediu, ape și păduri 22. Muncă, locuire și protecție socială 23. Cultură 24. Afaceri interne și siguranță publică 25. Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații 26. Apărare 27. Culte și minorități naționale 28. Diaspora și românii de pretutindeni

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri principalele idei ale programului de guvernare cu care va merge în fața Parlamentului. Sunt 28 de „linii directoare” susținute de PNL, USR și UDMR, inclusiv promisiunea că nu vor fi noi creșteri de taxe. „Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public”, spune Mureșan.

„România intră într-o nouă etapă de creștere economică și dezvoltare Am prezentat astăzi principalele idei ale Programului de Guvernare cu care vom merge în fața Parlamentului. Vom construi pe bazele solide puse de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care a stabilizat economia și a protejat fondurile europene, și vom duce România într-o nouă etapă de creștere economică, de creare de locuri de muncă și de creștere a nivelului de trai”, a scris Mureșan pe Facebook.

„Vom fi extrem de responsabili cu gestionarea banului public. Știm că oamenii au dus greul efortului de stabilizare din ultimul an. Este firesc ca și statul să continue să se adapteze, să devină mai eficient și să ofere servicii mai bune.

Vrem un stat modern, care respectă munca oamenilor, folosește cu grijă fiecare leu și lucrează în fiecare zi pentru cetățeni”, a mai scris el.

Cele 28 de linii directoare ale programului de guvernare:

1. Reforma administrației centrale și locale

Un stat mai eficient și mai aproape de oameni. Dăm primul exemplu de cumpătare, cu mai puțini parlamentari și secretari de stat, și comasăm instituțiile cu atribuții similare, eliminând suprapunerile și reducând risipa, pe baza unui audit funcțional, astfel încât cetățeanul să nu mai fie trimis de la un ghișeu la altul. Din iulie 2027 se va vedea dividendul reformei, jumătate din economiile realizate merg către scăderea taxelor pe salarii, iar localitățile care se vor asocia pentru proiecte de infrastructură și servicii publice mai bune primesc finanțări pentru a lucra împreună la infrastructură: drumuri, rețele de apă sau școli. Reforma administrației este orientată către rezultate, termene, și calitatea serviciilor publice. Reformele implementate duc la creșterea calității vieții.

2. Companiile de stat

Companiile statului, puse în slujba oamenilor. Conducerile sunt selectate pe criterii de competență, conform standardelor OCDE de guvernanță corporativă, primesc indicatori care să condiționeze salariul sau funcția de eficiența companiei nu doar prezența la ședințe și răspund public pentru rezultate. Prin listarea unor companii la bursă, românii vor avea prioritate în a deveni acționari, iar veniturile obținute de stat sunt direcționate către investiții nu către cheltuieli curente. Noutatea este că din aceste venituri statul va alimenta conturi de economii pentru copii care vor fi accesate după vârsta de 18 ani.

3. Stimularea economiei și a muncii

Munca trebuie să fie răsplătită corect, pe merit. Nu introducem impozite noi în 2027, păstrăm cota unică și reducem TVA la 19% atunci când situația bugetară permite. Studenții care lucrează primesc sprijin pentru chirie, extindem rețeaua de creșe pentru a facilita întoarcerea părinților la serviciu, iar cei care își găsesc un loc de muncă în altă localitate primesc sprijin pentru transport.

4. Ajutoare de stat și campioni regionali

Bani publici pentru locuri de muncă bune, create în România. Sprijinim firmele care produc, exportă și creează valoare adăugată în România, cu obligația de a menține locurile de muncă cel puțin cinci ani. Companiile românești cu potențial de creștere sunt sprijinite să devină lideri regionali și să se extindă pe piețele externe. Regândirea ajutoarelor de stat pentru o mai bună dezvoltare cu prioritate prin subvenție pe dobândă bancară și credit fiscal.

5. Energie

Facturi mai mici pentru cetățeni, companii și energie produsă în România. Familiile cu venituri mici primesc sprijin direct pentru plata facturilor, inclusiv la gaze. Investim în hidroenergie, în reactoarele de la Cernavodă și în exploatarea gazelor din Marea Neagră, și în rețele, stocare și interconectare, pentru a reduce dependența de importuri și pentru a consolida capacitatea națională de producție. Valorificăm resursele minerale și materiile prime critice. În marile orașe modernizăm sistemele de termoficare, pentru căldură sigură, eficiență energetică și facturi mai mici.

6. Consolidarea veniturilor și combaterea evaziunii

Respect pentru cei care își plătesc corect taxele. Statul își va plăti la timp datoriile față de companii, aduce la zi plățile și compensează datoriile pe care le are cu plățile de taxe – dacă ai de recuperat bani nu mai plătești taxe până când compania nu și-a recuperat toți banii. Declarațiile fiscale vin precompletate, inclusiv pentru PFA-uri, iar plata taxelor devine la fel de simplă ca plata unei facturi online. Combatem evaziunea, frauda și recuperăm veniturile pierdute, astfel încât bugetul să aibă mai mulți bani pentru școli, spitale și drumuri.

7. Finanțe publice echilibrate, stat corect cu contribuabilii

Siguranță pentru pensii, salarii și economii, disciplină bugetară și reguli predictibile. Pensiile și alocațiile se indexează în 2027, iar deficitul bugetar este redus fără taxe noi. Orice modificare a Codului fiscal este anunțată cu cel puțin șase luni înainte, pentru ca oamenii și companiile să aibă predictibilitate. Programele Tezaur și Fidelis devin permanente, astfel încât economisirea să fie simplă și dobânzile plătite de stat să ajungă direct la cetățenii români.

8. Legea salarizării unitare

Salarii corecte în sectorul public. Noua lege a salarizării va asigura principiul „salariu egal pentru muncă egală”, fără diminuarea veniturilor actuale, și creează un sistem predictibil, care poate atrage și păstra tineri profesioniști în administrație și servicii publice.

9. Analiza și prioritizarea proiectelor de investiții

Mai puține șantiere abandonate, mai multe proiecte finalizate. În primul rând finalizăm investițiile începute, cu prioritate pentru drumuri, energie, spitale și școli. Pentru fiecare proiect publicăm costurile, termenele și stadiul lucrărilor, astfel încât cetățenii să poată vedea că banii publici produc rezultate măsurabile. Regulile de intensitate a ajutorului de stat vor ține cont de județele cu indicatori economici mai slabi decât media regională.

10. Sănătate

Pacientul în centrul sistemului. Medicul de familie devine primul punct de sprijin, cu un traseu digital al pacientului, iar finanțarea pentru prevenție se dublează, cu programe de depistare precoce a bolilor cardiovasculare, screening pentru nou-născuți și extinderea vaccinării compensate. Pacienții cu cancer și boli rare beneficiază de trasee medicale clare și acces mai rapid la tratamente inovatoare. Finanțarea spitalelor se va face pe servicii prestate astfel încât acolo unde sunt solicitări multe să nu se refuze analizele la mijlocul lunii. Vom avea un management profesionist al spitalelor și achiziții eficiente prin consorții spitalicești.

11. Finalizarea reformei pensiilor speciale

Reguli corecte și predictibile pentru toți. Pensiile din sistemele de apărare și ordine publică sunt calculate pe baza contribuției și vechimii, în acord cu principiile generale ale sistemului public de pensii, iar specificul acestor profesii este recunoscut prin reguli distincte privind vârsta de pensionare. Pentru persoanele aflate aproape de pensionare se aplică o perioadă de tranziție.

12. Justiție și stat de drept

O justiție rapidă, corectă, accesibilă și protejarea statului de drept. Cererile, taxele și actele pot fi gestionate dintr-un singur loc, online, fără drumuri inutile la instanță. Victimele violenței domestice sunt mai bine protejate prin extinderea monitorizării electronice a agresorilor. Combaterea corupției rămâne o prioritate, cu respectarea independenței justiției, iar procedurile judiciare sunt accelerate pentru a evita tergiversarea dosarelor până la prescriere. Reforma modului de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii prin extinderea votului la nivel național, în cadrul fiecărui corp profesional. Judecătorii vor alege membrii judecători, iar procurorii membrii procurori. Vom elimina posibilitatea procurorului general de a interveni în orice dosar penal, infirmând măsurile și soluțiile adoptate de procurorul de caz, respectiv posibilitatea procurorului-șef DNA de a interveni în orice dosar penal de competența DNA.

13. Reziliență democratică și coeziune socială

Informație corectă și alegeri protejate. Statul dezvoltă mecanisme rapide de identificare și contracarare a campaniilor de manipulare, dezinformare și interferență informațională. Copiii învață la școală să evalueze critic informațiile și să recunoască dezinformarea, iar adulții au acces la programe de educație digitală. Alegerile din 2028 vor beneficia de măsuri speciale de protecție împotriva deepfake-urilor și a campaniilor de dezinformare. Toleranță zero pentru xenofobie, rasism și antisemitism.

14. Digitalizarea și inteligența artificială în stat

Mai puține cozi, mai puține drumuri. Statul nu mai solicită documente pe care deja le deține, iar până în 2028 cel puțin jumătate dintre serviciile publice vor fi disponibile integral online. Cinci milioane de români vor avea identitate digitală și vor putea accesa serviciile publice de pe telefon. Vom folosi instrumente de inteligență artificială, cu respectarea protecției datelor, pentru a crește calitatea serviciilor publice. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu tehnologia, oferim sprijin prin biblioteci, Poșta Română și organizații neguvernamentale.

15. România pro-europeană și transatlantică

O Românie puternică în Europa și alături de aliați. Un membru al Uniunii care își respectă angajamentele și își negociază interesele, o voce puternică pe plan european. Finalizăm aderarea la OCDE și apărăm interesele României în negocierea bugetului UE 2028–2034. Un aliat care transformă securitatea în dezvoltare și un partener strategic al Statelor Unite prin energie stabilă și accesibilă, industrie de apărare și investiții în activele strategice ale țării.

16. Educație și cercetare

Fiecare copil la școală, fiecare absolvent pregătit pentru viață. Copiii din familii vulnerabile primesc mese și burse pentru reducerea abandonului școlar, iar rețeaua de creșe și grădinițe este extinsă. Școala pune accent pe competențele de bază – citit, scris, matematică – alfabetizarea funcțională, învățământul dual și pe aplicarea practică a cunoștințelor. Profesorii beneficiază de o primă de performanță stabilită la nivelul școlii iar finanțarea educației va fi consolidată.

17. Agricultură

Sprijin pentru fermieri, produse românești pe masă și dezvoltare rurală. Din 2027, fermierii afectați de secetă beneficiază de mecanisme de despăgubire care să le permită recuperarea cheltuielilor pentru culturile afectate. Tinerii fermieri primesc prime de instalare și acces la credite avantajoase. Investim în irigații, și retenția apei, sprijinim asocierea fermierilor și cooperativele, dezvoltăm marca 100% românesc pe tot lanțul de producție pentru identificarea produselor românești și direcționăm subvențiile către cei care lucrează efectiv terenurile agricole.

18. Transporturi și infrastructură

Drumuri finalizate, transport mai rapid și mai sigur, și conectivitate teritorială. Finalizăm cu prioritate autostrăzile aflate în construcție, inclusiv, Sibiu–Pitești, Autostrada Moldovei, Autostrada Transilvania și Autostrada Unirii, și asigurăm plata la timp a constructorilor. Modernizăm transportul feroviar prin modernizarea infrastructurii feroviare existente, introducerea unor conexiuni cu intervale predictibile și dezvoltarea trenurilor metropolitane. Dezvoltăm porturile, transportul pe Dunăre și mobilitatea militară. Extindem utilizarea sistemelor automate de monitorizare a vitezei pentru creșterea siguranței rutiere.

19. Dezvoltare, lucrări publice și administrație

Un trai mai bun, indiferent unde locuiești. Reducem decalajele de dezvoltare dintre sate și orașe prin acces la utilitățile de bază pentru fiecare comunitate. (apă curentă, canalizare, gaze, iluminat public și drumuri modernizate), continuăm investițiile în infrastructura locală și sprijinim, prin programe dedicate de locuire, tinerii, familiile tinere și persoanele vârstnice.

20. Fonduri europene

Banii europeni, motorul dezvoltării României. Închidem PNRR, iar proiectele care nu pot fi finalizate prin PNRR sunt transferate către alte surse de finanțare, pentru ca investițiile să nu se oprească. Din 2027, cel puțin 10 miliarde de euro anual sunt mobilizate pentru școli, spitale, infrastructură și dezvoltarea companiilor, cu proceduri simplificate pentru primării și mediul privat.

21. Mediu, ape și păduri

Aer curat, apă curată, păduri protejate. Folosim sateliți, drone și instrumente digitale pentru combaterea tăierilor ilegale și identificarea surselor de poluare. Extindem împăduririle și publicăm transparent datele privind calitatea aerului și a apei. Dezvoltăm sistemul de returnare a ambalajelor și stabilim reguli clare pentru gestionarea situațiilor în care urșii ajung în localități.

22. Muncă, locuire și protecție socială

Un loc de muncă, o casă și sprijin atunci când ai nevoie. Construim locuințe pentru tineri și familii, cămine pentru studenți și locuințe de serviciu pentru medici, profesori și polițiști și facem creditarea pentru prima locuință mai accesibilă. Din 2027, persoanele care lucrează part-time în sănătate și educație, precum și studenții care muncesc, nu mai sunt supraimpozitați. Extindem centrele de zi și programele de integrare profesională pentru vârstnici și persoane cu dizabilități.

23. Cultură

Cultura ajunge în fiecare comunitate, nu doar în marile orașe. Revitalizăm căminele culturale și muzeele din sate și orașele mici și aducem cultura mai aproape de oameni prin spectacole itinerante, caravane de film și vouchere pentru cărți. Restaurăm patrimoniul cultural, iar profesioniștii din domeniu beneficiază de condiții de muncă și plăți mai predictibile.

24. Afaceri interne și siguranță publică

Siguranță în fiecare comunitate, inclusiv în mediul digital. Un minister cu structuri clare și fără suprapuneri, o poliție prezentă în fiecare comunitate. Modernizăm sistemul 112 pentru intervenții mai rapide, iar plângerile și sesizările pot fi depuse și urmărite online. Oferim servicii pentru cetățeni la un singur ghișeu. Polițiștii sunt pregătiți pentru noile forme de criminalitate, de la fraude online și furt de identitate la atacuri informatice, astfel încât să îi poată proteja pe oameni și în mediul digital.

25. Reforma și controlul democratic al serviciilor de informații

Întărim controlul civil al serviciilor de informații. Nu vor fi permiși ofițerii acoperiți în presă, politică și biserică, limităm șefii serviciilor la cel mult două mandate și opt ani, iar cei care ies din sistem nu pot intra în politică timp de cinci ani și în funcții publice de conducere timp de zece ani, cu averea declarată public în tot acest interval.

26. Apărare

O Românie sigură într-o regiune în schimbare. România își consolidează locul de furnizor de securitate în NATO și UE și de partener strategic al Statelor Unite. Creștem gradual investițiile în apărare către 5% din PIB, cu resurse concentrate pe capabilități concrete și termene clare: echipamente moderne, fabrici, tehnologie și locuri de muncă în România, finanțate inclusiv prin instrumentul european SAFE, protecția infrastructurilor critice și securitate cibernetică, o industrie națională de apărare conectată la nevoile Armatei și la instrumentele europene, capabilă să consolideze capacitatea națională, și un rol asumat în securitatea Mării Negre.

27. Culte și minorități naționale

Acordăm o atenție deosebită protejării drepturilor minorităților naționale, păstrării și garantării drepturilor, precum și extinderii acestora, asigurând condițiile necesare pentru păstrarea și afirmarea liberă a identității, limbii materne, culturii și simbolurilor comunitare.

28. Diaspora și românii de pretutindeni

Întoarcerea acasă trebuie să fie o opțiune reală. Românii care se întorc în țară primesc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, recunoașterea mai rapidă a diplomelor și acces la microcredite pentru deschiderea unei afaceri. Dezvoltăm servicii pentru copiii rămași în țară în timp ce părinții lucrează în străinătate și consolidăm legătura dintre comunitățile românești din diaspora și România.

Editor : M.B.

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