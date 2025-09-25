Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Digi24, întrebat dacă aplicația TikTok ar trebui interzisă în România, că discuțiile ar trebui purtate mai degrabă asupra vârstei la care copiii au acces la rețelele sociale.

„Mai degrabă nu în momentul acesta. E o discuție asupra vârstei, dacă pentru copii până la o anumită vârstă rețelele nu sunt bune. Aș spune că nu sunt bune. Unde este limita, unde intervine statul pentru protecția minorilor, aici e o discuție care trebuie să aibă în societate. Referitor la combaterea dezinformării de către stat nu este optimă. Nu o fac suficient de repede și sistematic. Categoric trebuie să avem dezbaterea asta în societate”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre măsura anunțată de președintele francez Emmanuel Macron, prin care interzice accesul copiilor până la 15 ani la rețele sociale.

Președintele francez Emmanuel Macron anunța în această vară că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani în Franța „în lunile următoare”, dacă nu vor exista progrese la nivelul Uniunii Europene.

„Un adolescent de 15 ani nu va mai putea cumpăra un cuțit online. Asta înseamnă că vom impune sancțiuni financiare drastice și interdicții”, a promis el.

Și premierul François Bayrou anunțase că dorește să ia rapid măsuri pentru a interzice vânzarea „orice tip de cuțit” minorilor.

Discuția rămâne deschisă și în contextul în care aplicația TikTok este intens folosită pentru propagandă și dezinformare. Un exemplu vine din Republica Moldova, unde au fost șterse 100.000 de conturi false în doar două luni.

În aceeași perioadă, platforma a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam și a respins peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire.

Editor : C.L.B.