Live TV

Exclusiv Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă ar trebui interzis TikTok în România

Data publicării:
TikTok, amendată cu 530 de milioane de euro după ce a trimis ilegal datele utilizatorilor în China
Foto: Profimedia

Președintele Nicușor Dan a afirmat, la Digi24, întrebat dacă aplicația TikTok ar trebui interzisă în România, că discuțiile ar trebui purtate mai degrabă asupra vârstei la care copiii au acces la rețelele sociale. 

„Mai degrabă nu în momentul acesta. E o discuție asupra vârstei, dacă pentru copii până la o anumită vârstă rețelele nu sunt bune. Aș spune că nu sunt bune. Unde este limita, unde intervine statul pentru protecția minorilor, aici e o discuție care trebuie să aibă în societate. Referitor la combaterea dezinformării de către stat nu este optimă. Nu o fac suficient de repede și sistematic. Categoric trebuie să avem dezbaterea asta în societate”, a declarat Nicușor Dan, întrebat despre măsura anunțată de președintele francez Emmanuel Macron, prin care interzice accesul copiilor  până la 15 ani la rețele sociale. 

Președintele francez Emmanuel Macron anunța în această vară că va interzice accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani în Franța „în lunile următoare”, dacă nu vor exista progrese la nivelul Uniunii Europene.

„Un adolescent de 15 ani nu va mai putea cumpăra un cuțit online. Asta înseamnă că vom impune sancțiuni financiare drastice și interdicții”, a promis el.

Și premierul François Bayrou anunțase că dorește să ia rapid măsuri pentru a interzice vânzarea „orice tip de cuțit” minorilor.

Discuția rămâne deschisă și în contextul în care aplicația TikTok este intens folosită pentru propagandă și dezinformare. Un exemplu vine din Republica Moldova, unde au fost șterse 100.000 de conturi false în doar două luni. 

În aceeași perioadă, platforma a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam și a respins peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
Horaţiu Potra
2
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
FFM_6282
4
Incendiul din Sectorul 2 care a acoperit Capitala cu un nor uriaș de fum: intervenția...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
A venit "nota de plată"! 20 de ani pentru că și-a filmat pe ascuns partenera
Digi Sport
A venit "nota de plată"! 20 de ani pentru că și-a filmat pe ascuns partenera
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, primul interviu după ședința CSAT, la Digi24: „Rusia...
calin georgescu
Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, în...
Nicușor Dan, președintele României.
De ce polonezii au tras în dronele rusești care au intrat în spațiul...
klaus iohannis face declaratii
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: „Toată lumea a...
Ultimele știri
FCSB a început cu dreptul faza principală a Europa League. A învins în deplasare Go Ahead Eagles
Nicușor Dan, despre numirea șefului SRI: „Va trebui să prevenim excesele pe care le-am văzut de-a lungul timpului”
Nicușor Dan: „Au fost 80.000 de atacuri cibernetice în perioada alegerilor.” Cum combate România războiul hibrid al Rusiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău
Nicușor Dan, mesaj pentru basarabenii din România, înainte de alegerile cruciale de duminică din Republica Moldova
nicusor dan delegatie airbus
România caută să se înarmeze. Nicușor Dan s-a întâlnit cu reprezentanții Airbus și ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan le cere liderilor coaliției să-și rezolve divergențele: „Românii au făcut sacrificii în crize pe care nu le-au provocat”
Iisus Hristos
„RaptureTok”, fenomenul viral de pe TikTok care anunță sfârșitul lumii: unii își vând mașinile, iar alții demisionează
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Surse: Plafonarea adaosului pentru alimente va fi prelungită. Bolojan reclamă că nu are sprijin
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
România, lovită de vortexul polar! Ciclonul mediteranean face ravagii: ce se întâmplă începând de vineri, 26...
Fanatik.ro
Unde sunt depozitate lingourile din aur de 30 de kilograme găsite acasă la Horațiu Potra. Locația-surpriză...
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Giovanni Becali, dezvăluiri fabuloase despre Gigi Becali la cazino: “Este cel mai norocos om! Cu doi dolari a...
Adevărul
SUA au ridicat de la sol mai multe avioane de luptă după ce patru aeronave militare rusești au fost detectate...
Playtech
Cum se stabilește suma de plată pentru fiecare locatar pentru repararea acoperişului unui bloc
Digi FM
Jon Bon Jovi, dezvăluiri despre fața mai puțin cunoscută a mamei sale: Am văzut poze cu ea și cu Sinatra
Digi Sport
Dennis Man a primit vestea! Decizia luată de PSV, după ce l-a luat cu 8.500.000 de euro
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
CS Dinamo face scut în jurul managerului Mihai Popovici și le dă peste nas părinților plângăcioși: „A...
Newsweek
Unele pensii speciale cresc din nou. Vârsta de pensionare se reduce mai mult pentru unii magistrați
Digi FM
Reacții după clipul viral în care Macron e oprit de polițiștii din New York: "E o insultă serioasă"...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”