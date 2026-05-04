Ce răspunde Petrișor Peiu, întrebat dacă AUR ar urma să îl propună pe Călin Georgescu premier

Petrișor Peiu
Petrișor Peiu, Foto: Inquam Photos / George Călin

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, întrebat dacă partidul îl va propune pe Călin Georgescu premier la consultările de la Palatul Cotroceni, că dacă formațiunea este invitată, va fi „o discuție internă” și se va lua o hotărâre. El a vorbit și despre scenariul unei majorități cu PSD după moțiunea de cenzură. 

Întrebat dacă există varianta ca la consultările de la Palatul Cotroceni, AUR să îl propună premier pe Călin Georgescu, acesta a spus: „Să vedem dacă domnul președinte ne va invita la acele consultări. Deocamdată s-a exprimat că nu vrea să ne acorde vreun rol în Executiv. Dar dacă ne invită vom avea o discuție internă și o să hotărâm ce vom face”.

El a precizat că AUR nu condiționează votul moțiunii de cenzură: „Nu condiționăm votul de nimic. Noi am inițiat moțiunea, noi am redactat-o. E adevărat că după am împărțit redactarea cu PSD. Cum să condiționăm votarea unei moțiuni pe care noi am inițiat-o?”, a spus Peiu. 

În ceea ce privește scenariul unei eventuale noi majorități după moțiune, Peiu a afirmat că „deocamdată mingea este în terenul președintelui”.

Întrebat dacă, în cazul în care PNL nu mai poate reface coaliția cu PSD, AUR ar forma o majoritate cu social-democrații, Peiu a afirmat: 

„Sunt trei chestiuni care împiedică majoritatea. La alegerile din 2024, partidele din actuala coaliție s-au pronunțat clar împotriva unei colaborări cu AUR. Nu s-a schimbat nimic important de atunci. Așa s-a setat scena politică: cele patru partide cu Nicușor Dan la putere”.

Acesta a adăugat că există „diferențe mari de optică” între AUR și PSD.

„O să vedem ce se va întâmpla. Deocamdată mingea e în terenul președintelui Nicușor Dan. Vom avea o poziționare principială și vom spune că putem susține orice guvern care îndeplinește câteva puncte importante politice și economice”, a spus acesta.

