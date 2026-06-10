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Exclusiv Ce se întâmplă cu mandatele miniștrilor interimari care expiră astăzi. Explicațiile unui fost judecător CCR

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Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Miercuri, 10 iunie, le expiră mandatul celor șase miniștri interimari care au preluat portofoliile detinuțe de PSD după plecarea partidului din Guvernul Bolojan. Petre Lăzăroiu, fost judecător CCR, a explicat la Digi24 că în această situație premierul Ilie Bolojan poate numi în locul lor alți miniștri interimari, în contextul în care Constituția nu stabilește clar ce trebuie să se întâmple după cele 45 de zile de interimat.

„Constituția prevede clar că interimatul durează 45 de zile. Dar Constituția nu stabilește nicăieri ce se întâmplă după aceste 45 de zile. Logic ar fi ca interimarii să plece, dar în același timp, Guvernul, care nu e încă interimar, este demis prin moțiune de cenzură, numai că el stă până se instalează noul Guvern, și prim-ministrul poate să numească alți miniștri interimari în locul celor care au deținut interimatul”, a declarat Petre Lăzăroiu. 

„În interimat sunt cuprinse și situațiile în care practic Guvernul este demis, dar care au o altă reglementare juridică. Deci guvernul demis, chiar dacă nu mai are plenitudinea actelor pe care le face, el trebuie să aștepte până instalarea noului guvern, care poate să dureze. Constituția nu spune cât - o încercare, două încercări, dacă se fac alegeri anticipate, dacă nu se fac - sunt chestiuni pe care le reglează Parlamentul”, adaugă fostul judecător CCR.

Întrebat dacă atribuțiile unui ministru interimar pot fi delegate, Lăzăroiu a explicat următoarele:

„Se pot delega atribuțiile către secretarul general al respectivului minister. Numai că secretarul general nu poate să semneze decât actele care sunt de natură financiară, adică plățile, salariile care includ oricum secretarul general. Astea nu pot fi suspendate pentru că trebuie să dai salariile la oamenii, la angajații din minister”.

Acesta subliniază însă că „ministerul este blocat, pentru că la nivel decizional secretarul general care preia, potrivit codului administrativ, nu poate să facă acte de decizie în numele ministrului”.

Pe data de 23 aprilie, miniştrii PSD și-au dat demisia din Guvern. În locul acestora, premierul Ilie Bolojan i-a numit pe: Dragoș Pîslaru la Ministerul Muncii, Cseke Attila la Ministerul Sănătății, pe vicepremierul Tanczos Barna la Ministerul Agriculturii, pe vicepremierul Cătălin Predoiu la Ministerul Justiției, pe Radu Miruță la Ministerul Transporturilor. Iar interimatul la Ministerul Energie a fost preluat Ilie Bolojan.

 

Editor : C.L.B.

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