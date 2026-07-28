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Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12 decizii ale Cabinetului interimar: „Periclitează interesele României”

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Premierul interimar Ilie Bolojan. Foto. Guvernul României.
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Din articol
Sunt invocate și efecte asupra unor măsuri sociale Guvernul: Hotărârile au fost adoptate cu respectarea legii

Guvernul a răspuns marți acuzațiilor PSD, după ce partidul a contestat în instanță 12 hotărâri adoptate de Cabinetul interimar. Executivul susține că printre actele vizate se află trei jaloane din PNRR și a avertizat că România riscă penalități de până la un miliard de euro dacă acestea nu vor intra în vigoare până la 31 august.

Reacția vine la o zi după ce PSD a depus plângeri prealabile împotriva celor 12 hotărâri de guvern și a anunțat că va cere în instanță suspendarea executării acestora, motivând că Executivul și-ar fi depășit atribuțiile în perioada în care a funcționat ca guvern interimar.

Guvernul respinge această acuzație și susține că toate actele normative au fost adoptate cu respectarea procedurilor legale și constituționale: „Pretextul sub care PSD încearcă suspendarea prin instanță a acestor acte normative este că Guvernul și-ar fi depășit, prin adoptarea lor, atribuțiile de cabinet interimar, acuzație infirmată de faptul că toate hotărârile în cauză au primit avizul de specialitate al Ministerului Justiției”.

În comunicatul de presă transmis, autoritățile atrag atenția că printre cele 12 hotărâri contestate se află și trei acte normative care reprezintă jaloane asumate de România prin PNRR. Este vorba despre hotărârea privind reorganizarea Ministerului Agriculturii, cea referitoare la acordarea beneficiilor pentru locuire și tranziție către o viață independentă pentru persoanele adulte cu handicap și Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030.

„Dacă aceste Hotărâri de Guvern nu vor intra în vigoare până la data de 31 august, România va suporta penalități de un miliard de euro în cazul Hotărârii de Guvern privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și zeci de milioane pentru celelalte două”, se arată în comunicat.

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Sunt invocate și efecte asupra unor măsuri sociale

Comunicatul face referire și la hotărârea privind acordarea beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu care părăsesc centrele rezidențiale publice. Potrivit datelor prezentate de Guvern, 5.411 persoane adulte cu dizabilități se află în această situație, iar suspendarea actului normativ ar compromite procesul de dezinstituționalizare și integrare în comunitate.

Printre actele contestate se află și hotărârea prin care sunt puse în aplicare măsurile de sprijin pentru tinerii NEET, persoanele vulnerabile și angajatori. Guvernul subliniază că aceasta transpune în practică o ordonanță inițiată de fostul ministru al Muncii, Florin Manole, din partea PSD.

În același timp, Executivul susține că PSD urmărește suspendarea hotărârii privind normele de aplicare referitoare la sancțiunile contravenționale neachitate și dreptul de a conduce, despre care afirmă că are rolul de a garanta accesul la justiție și dreptul la un proces echitabil al persoanelor sancționate.

Guvernul: Hotărârile au fost adoptate cu respectarea legii

În total, PSD a formulat plângeri prealabile împotriva a 12 hotărâri de guvern adoptate în perioada 26 iunie - 23 iulie, care vizează domenii precum agricultura, ocuparea forței de muncă, protecția persoanelor cu handicap, biodiversitatea, siguranța rutieră, sănătatea și organizarea unor instituții publice.

Guvernul susține că toate aceste acte au fost adoptate cu respectarea procedurilor legale și constituționale și anunță că își va apăra poziția în cadrul procedurilor judiciare inițiate de PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că partidul a sesizat Curtea de Apel București pentru suspendarea executării celor 12 hotărâri adoptate de Cabinetul interimar, după parcurgerea procedurii plângerilor prealabile. Acesta susține că actele normative depășesc limitele constituționale și legale ale unui guvern interimar și i-a cerut premierului Ilie Bolojan să retragă hotărârea privind Strategia națională pentru conservarea biodiversității și să trimită proiectul în Parlament.

„Fac încă un apel la premierul demis Bolojan să retragă acest HG și să îl trimită de urgență la Parlament. Dacă nu va face acest lucru, premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR. Îl asigur pe premierul demis că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect și îi vom acorda atenția cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport, nu va distruge capacitățile de producție a energiei hidro și nici nu va compromite șansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră. (...)Domnule Bolojan, Ilie, nu mai încălca legea. Trimite proiectul la Parlament și îl vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde banii, ești unicul responsabil”, a mai spus Grindeanu. 

Editor : A.D.

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