Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, întrebat dacă ia în calcul să demisioneze din fruntea Guvernului, în contextul în care președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut în repetate rânduri să plece, că acest gest ar fi „iresponsabil cât timp nu există un Guvern cu drepturi depline”.

Cosmin Prelipceanu: Domnule prim-ministru, pentru mulți cetățeni ai României, soluția crizei este plecarea dumneavoastră de la Palatul Victoria. Sorin Grindeanu vă cere în fiecare zi să plecați. De ce nu plecați?

Ilie Bolojan: Gândiți-vă că, dacă mâine aș pleca de la Palatul Victoria, asta nu rezolvă problema, pentru că avem un guvern demis. Problema pe care o avem este că ne-am comportat iresponsabil. Partidul Social Democrat, împreună cu alții, au dărâmat un guvern, dar nu s-au gândit ce pun în loc. Inițial au fugit de orice fel de răspundere, căutând tot felul de soluții, după care încearcă să-ți impună, după ce au dat foc la țară, soluții iresponsabile care îi avantajează doar pe ei, dar nu avantajează deloc această țară.

Gândiți-vă că dacă ai un guvern care, în loc să se angajeze că toate măsurile care au fost luate până acum sunt respectate, că măsurile de reducere de cheltuieli care au fost adoptate trebuie continuate, riscul să intri în complicații bugetare este destul de mare. Și atunci nu-i o problemă ca eu să plec, pentru că eu nu sunt agățat acolo de scaun. Dar astăzi ar fi chiar o chestiune de iresponsabilitate să plec cât timp nu ai un Guvern cu drepturi depline, ceea ce ar fi bine să-l avem cât mai repede posibil, în așa fel încât să dai o perspectivă și să meargă lucrurile înainte. Dar asta înseamnă să faci ceea ce trebuie în continuare pentru România.

Editor : C.L.B.