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Video „Mai puține claxoane și mai multă muncă”. Ilie Bolojan a explicat ce s-ar întâmpla dacă ar părăsi „mâine” funcția de prim-ministru

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Ilie Bolojan Inquam Photos /Alexandru Nechez
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, într-o conferință de presă, că nu pleacă din funcţie, el arătând că, dacă mâine ar renunța la rolul de prim-ministru, nu s-ar rezolva nicio problemă. Soluţia, susține șeful Executivului, este să se găsească o formulă pentru un guvern stabil în perioada următoare.

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat dacă s-a gândit să plece din fruntea Guvernului, în contextul situației economice și politice a României.

„Dacă mâine aş pleca, să ştiţi că nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condiţiile în care ai un Guvern stabil, ori nu eu am contribuit la această situaţie”, a răspuns şeful Executivului.

El a menţionat că Guvernul, cu posibilităţile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislaţiei PNRR, asigurând datele tehnice, pentru că, fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, n-ai cum să vii cu propuneri fezabile şi lucrând în acest scop.

„Soluţia este să se găsească o formulă prin care să avem un Guvern stabil în perioada următoare. Dar pentru asta trebuie să existe înţelepciune şi mai puţine claxoane şi mai multă muncă şi seriozitate”, a subliniat premierul.

Editor : Ș.R.

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