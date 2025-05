Ce spune Cătălin Drulă despre posibilitatea de a candida la alegerile pentru primarul general al Bucureștiului

Cătălin Drulă, fost preşedinte al USR, spune că nu respinge ideea de a candida pentru funcţia de primar general al Capitalei, funcţie rămasă liberă după alegerea lui Nicuşor Dan ca preşedinte al României. Drulă precizează că nu a luat încă o decizie clară cu privire la eventuala sa candidatură, el avansând ideea unei candidaturi pentru Primăria Bucureşti care să se bucure de susţinerea mai multor partide.

„Nu resping această idee, că e evident că mi se potriveşte o funcţie executivă, sunt bucureştean, iubesc acest oraş, dar eu nu aş pune căruţa înaintea cailor”, a afirmat Cătălin Drulă în emisiunea Insider Politic difuzată sâmbătă, la Prima Tv, citat de News.ro.

Acesta subliniază că nu a luat încă o decizie cu privire la o eventuală candidatură.

„Nu am luat o decizie cu această candidatură. De ce? Am văzut numele meu vehiculat în spaţiul public (...) De-abia ne-a trecut glonţul pe la ureche şi am tras toţi în perioada asta ca să nu avem un dezastru în România, iar de duminică încoace ne uităm la ce e de făcut pentru a construi o guvernare. Poate generăm o candidatură la Bucureşti care să fie susţinută de mai multe forţe politice. Mi s-ar părea o variantă care e pe masă şi care trebuie discutată. Poate că în discuţia asta poate să fie implicat inclusiv Nicuşor Dan. Trebuie o discuţie mai largă, trebuie să avem şi noi o discuţie în interiorul USR, nu am apucat, nu am avut aceste discuţii, deci punem un pic căruţa înaintea boilor”, a argumentat Cătălin Drulă.

Acesta consideră că e nevoie ca Bucureştiul să aibă „un buget corect” pentru a-şi putea atinge potenţialul.

Editor : A.P.