Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și vicepremier, a precizat că, de fiecare dată când a fost nominalizat pentru funcția de premier, a fost susținut de partid. „Nu se pune problema în acest moment, a precizat acesta, după ce s-a vehiculat că ar fi o variantă de compromis pentru ca actuala Coaliție să funcționeze, fără Bolojan, dar cu funcția de prim-ministru la PNL.

Cătălin Predoiu a fost întrebat, la finalul ședinței PNL de marți, dacă ar accepta funcția de premier în cazul în care președintele Nicușor Dan l-ar propune ca variantă de compromis pentru a păstra actuala Coaliție de guvernare. Numele lui Predoiu fusese vehiculat ca variantă acceptată de PSD, astfel încât postul de premier să rămână la PNL și social-democrații să nu treacă în Opoziție.

„De-a lungul timpului, toate mandatele pe care le-am primit au fost fie de la premier, când eram tehnocrat, fie de la PNL. Deci am avut votul politic al partidului. Așa va fi situația și în viitor. Nu voi ieși din decizia de partid”, a precizat Predoiu.

Acesta a mai transmis că „nu se pune această problemă acum”.

„Este exclus, nu s-a discutat în partid. Legat de o eventuală propunere din partea PSD, evident că nu se pune problema cât timp sunt în PNL”, a mai spus vicepremierul liberal.

Cătălin Predoiu a deținut de trei ori până acum funcția de premier interimar. Prima dată a fost propus în 2012, a doua oară în 2023, după demisia lui Nicolae Ciucă de la vârful Guvernului, iar ultima dată în mai 2025, după ce Marcel Ciolacu a demisionat.

