Premierul Ilie Bolojan a anunțat, după o ședință de aproape patru ore cu liderii partidului, că liberalii nu vor mai face o Coaliție cu PSD, după ce i-a fost retras sprijinul politic.

La finalul ședinței PNL de marți, Ilie Bolojan a făcut un apel la parlamentarii tuturor formațiunilor pentru a susține măsurile pe care Guvernul le va adopta în perioada următoare ca să nu rateze jaloanele din PNRR. Premierul a mai transmis că va iniția discuții cu USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale pentru a stabili „în ce formulă ar putea funcționa un Guvern minoritar”.

„S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară: mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine, ca prim-ministru, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de iresponsabilitatea PSD și de a asigura majoritatea parlamentară pentru susținerea guvernului.

Vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, astăzi și mâine: grupurile USR, UDMR și grupul minorităților. În așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Responsabilitatea este una imensă, având în vedere provocările.

Una dintre cele mai importante probleme este legată de investițiile în autostrăzi, școli, spitale și reabilitarea blocurilor. Acestea sunt finanțate din PNRR. Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august, este nevoie de sprijin parlamentar pentru a vota legislația necesară îndeplinirii jaloanelor.

Vom propune un moratoriu parlamentar, astfel încât, indiferent de culoarea politică, România să nu piardă aceste sume”, a declarat Bolojan.

Decizia PNL: fără Coaliție cu PSD

„Din punct de vedere politic, am adoptat în urmă cu o săptămână o rezoluție prin care am făcut apel la rațiune către PSD pentru a menține stabilitatea guvernamentală și am avertizat atunci că, dacă se va declanșa o criză, PNL nu va mai fi în coaliție cu PSD. Decizia a fost revalidată astăzi. În condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este de a nu mai face o coaliție cu PSD”, a mai anunțat premierul.

Va negocia PNL cu AUR?

Întrebat dacă PNL va discuta și cu reprezentanții AUR în perioada următoare pentru a susține un Guvern minoritar, Bolojan a transmis:

„Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care fac parte în prezent din coaliție: USR, UDMR și grupul minorităților. Consider însă că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene și pentru finalizarea investițiilor pentru țară trebuie discutat cu toate grupurile parlamentare, în condițiile actuale de instabilitate politică”.

În privința unei moțiuni de cenzură, premier a precizat:

„Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și, în funcție de evoluția politică din zilele următoare, vom lua decizii privind eventuale discuții cu un grup parlamentar sau altul”.

„PSD a încercat să mintă”

„PSD a încercat, în toată această perioadă, să mintă, fugind de răspundere și susținând că nu a participat la decizii, încercând să arunce responsabilitatea pe un vinovat, pentru a nu-și asuma deciziile pe care le-am luat împreună.

România a ajuns în această situație din cauza guvernărilor anterioare, din care PSD și PNL au făcut parte. Aceasta este realitatea”, a mai declarat Bolojan.

Știre în curs de actualizare...

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.G.