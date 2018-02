Ce va urmări Comisia parlamentară anti-Pahonțu

Birourile Permanente Reunite ale celor două Camere au discutat, joi, despre înființarea comisiei de anchetă parlamentară „pentru verificarea activității directorului SPP” și a „modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituția în activități care exced cadrului legal de funcționare”. De remarcat că membrii Comisiei de anchetă ar trebui să se concentreze nu pe activitatea Serviciului de Protecție și Pază, ci exclusiv pe activitatea lui Lucian Pahonțu.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / George Călin

Comisia a primit 17 obiective de la conducerea Senatului și Camerei Deputaților. Printre acestea: „determinarea implicării directorului SPP, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, în influențarea unor decizii politice sau în planul politic” și „verificarea rapoartelor de activitate ale directorului SPP, domnul Pahonțu Lucian-Silvan, din ultimii 5 ani”.

Interesant este că senatorii și deputații din Comisia de anchetă vor solicita informații despre mandatele de supraveghere video/audio solicitate în baza Legii de organizare și funcționare a SPP, despre cum întocmesc ofițerii de protecție rapoartele, cui sunt ele adresate și, mai ales, dacă informațiile prezentate se referă și la activități din domeniul privat al demnitarilor și al familiilor acestora.

De asemenea, parlamentarii vor solicita informații despre „protocoalele încheiate cu alte instituții”.

Comisia de anchetă va avea 15 membri. Componența ei va fi stabilită după ce plenul reunit votează hotărârea de înființare propusă de conducerile Senatului și Camerei Deputaților.

Proiectul de hotărâre este semnat de aproape toți deputații și senatorii PSD, în frunte cu Liviu Dragnea.

Liderul PSD declara, miercuri, că nu ştie dacă la această comisie va fi invitată şi şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. „Nu ştiu ce va face comisia, comisia trebuie să se uite pe obiectivele stabilite pentru înfiinţarea ei”, a spus Dragnea, întrebat dacă va fi audiată la comisie şi şefa DNA.

Liviu Dragnea a declarat, la finalul lunii ianuarie, la Antena 3, că mai mulţi colegi din PSD l-au avertizat că şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost „implicat mai mult decât era cazul” în Guvernul Tudose.

Dragnea a susţinut că Pahonţu i-ar fi transmis lui Paul Stănescu că el o să fie „executat”, „undeva prin martie”.

Liviu Dragnea a afirmat că se ajunsese la o stare de tensiune între Guvernul Mihai Tudose şi PSD şi chiar coaliţie, care nu putea duce la nimic bun. Dragnea a spus că, instituţional, orice premier trebuie să aibă contacte cu SRI, cu SIE şi cu SPP, însă şeful SPP, Lucian Pahonţu, a fost implicat mai mult decât era cazul în Guvern. „L-am văzut pe Mihai Tudose cum a evoluat după ce nu a mai fost prim ministru, chiar i-am mulţumit azi, a devenit acelaşi coleg deschis şi glumeţ. Poate tensiunea de acolo, poate influenţele. N-avem de unde să ştim acum, dar asta nu înseamnă că până la urmă nu vom află. Mai mulţi colegi mi-au spus că şeful SPP-ului a fost implicat mai mult decât era cazul. Domnului Paul Stănescu i s-a spus că undeva prin martie eu o să fiu executat şi dumnealui poate să fie şeful partidului. Poate că i s-a spus şi lui Grindeanu, lui Tudose, nu ştiu”, a declarat liderul PSD.

El a lansat şi ulterior noi atacuri la adresa şefului Serviciului de Protecţie şi Pază, Lucian Pahonţu, spunând că acesta avea o practică foarte nocivă - îşi folosea angajaţii pentru a culege informaţii, apoi mergea la Parchete sau la instanţe şi transmitea anumite mesaje.

„Nu am încredere în şeful acestei instituii, domnul Pahonţu, pentru că ştiu că de foarte mulţi ani îşi depşeşte atribuţiile, de foarte mulţi ani foloseşte angajaţi ai acestei instituţii pentru a strânge informaţii. (...) Ce informaţii să culeagă acest om despre un ministru că să-l protejeze? Dimpotrivă, majoritatea miniştrilor cu care am vorbit în ultimul timp, şi nu numai în 2017, ajunseseră la o stare de glumă. Toţi ştiau că ofiţerii SPP trebuie să-i transmită lui Pahonţu unde au fost, ce au făcut. Mie nu mi se pare că poate fi luată ca o glumă. Este foarte grav. Este un viceprim-ministru care a spus-o cu subiect şi predicat. Este un caz în care un demnitar al statului român şi-a asumat. Dar la câţi s-o fi dus acest om? Ca să se implice în ce? Unde scrie în fişa postului că şeful SPP trebuie să se bage în chestiuni politice, în viaţa internă a partidelor, în influenţarea membrilor guvernului?”, a declarat Liviu Dragnea, în 4 februarie, la România TV.

La răndul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a cerut ca SPP să fie trecut prin lege în subordinea Ministerului de Interne.