SUA au prelungit derogările de la sancțiuni ale Lukoil. Până când ar putea funcționa stațiile de benzină, inclusiv cele din România

Ce face România

Administrația americană a prelungit o derogare de la sancțiuni care permite stațiilor de benzină deținute de compania rusă Lukoil să funcționeze în afara Rusiei până la sfârșitul lunii octombrie.

Potrivit Reuters, derogarea se aplică unui număr de aproximativ 2.000 de stații de benzină din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și SUA și va rămâne în vigoare până la 29 octombrie, scrie European Pravda.

Lukoil deține, de asemenea, aproximativ 200 de stații de benzină în New Jersey, Pennsylvania și New York. Este unul dintre principalii furnizori de combustibil cu amănuntul din Moldova și Bulgaria. Compania operează aproximativ 600 de stații în Turcia și peste 300 în România.

Trezoreria SUA a emis, de asemenea, o licență care permite anumite operațiuni care implică rafinăriile de petrol ale Lukoil din Bulgaria, inclusiv Lukoil Neftochim Burgas, cea mai mare rafinărie din Balcani.

În octombrie 2025, președintele SUA, Donald Trump, a impus noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat, vizând în mod specific cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil.

În martie, România a solicitat SUA să permită redeschiderea rafinăriei Petrotel, care este deținută de Lukoil, companie care face obiectul sancțiunilor.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, aflat în vizită oficială în Statele Unite ale Americii, a anunțat, marţi seară, că România a primit derogare din partea Guvernului american pentru a reporni rafinăria Petrotel Lukoil. „Am primit confirmare oficială din partea guvernului american pentru derogarea de la sancţiuni împotriva Lukoil pentru ca România să repornească rafinăria derogare din partea guvernului american pentru a reporni rafinăria  Petrotel Lukoil. Reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră”, a declarat, marţi seară, la Antena 3 CNN, ministrul Energiei Bogdan Ivan, informează News.ro.


 

