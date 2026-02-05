Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a avut joi o primă reacție privind dosarul de corupție al DNA care îl vizează. El susține că nu a făcut favoruri nimănui, dar a fost nevoit să construiască „ilegal” drumuri, argumentând că documentațiile de urbanism sunt blocate la Primăria Generală a Capitalei.

„Am avut multe astfel de situatii, pentru că am avut nevoie de drumuri. Nu am reușit să facem exproprieri, este foarte mult trafic pe străduțe, acolo unde am găsit solutii, am făcut drumuri. Varianta legală este să facem exproprieri și apoi să contruim. Din cauză că avem documentațiile de urbanism blocate la Primăria Generală, noi nu ne putem face treaba legal. Cetățenii ne solicită lucrurile astea. Nu am făcut favoruri”, a declarat Negoiță, într-o conferinţă de presă, după declanşarea anchetei în cazul său de către DNA.

„Nu i-am construit fratelui meu niciun drum public. Am construit drumuri publice pentru Sectorul 3, liber să fie folosit de orice cetăţean. Faptul că nu i-am plătit o despăgubire unui proprietar privat, i-am făcut un deserviciu. (...) Am fost împiedicaţi de Primăria Capitalei ca să ne facem toate documentele necesare. Atunci când construieşti utilităţi publice e normal să le finanţezi din bani publici”, a mai spus edilul.

Întebat dacă, legal, la acest moment fratele său ar putea închide acel drum construit pe terenul său proprietate privată, Negoiţă a răspuns: Repet! Nu are deloc proprietarul nevoie de acel drum. Tot ce ştiu e că acel drum e foarte necesar. (...) Această ipoteză e aberantă, pentru că eu am cerut permisieunea prorpietarului. El s-a opus iniţial”.

Negoiță este vizat de DNA într-un dosar de corupție privind construirea din bani publici a unui drum pe proprietatea privată a fratelui său.

Potrivit surselor citate, în dosar se investighează modalitatea prin care Primăria Sectorului 3 a construit din bani publici un drum pe proprietatea privată a fratelui primarului Robert Negoiţă, care dezvolta un proiect imobiliar în acea zonă.

Este vorba de un drum de aproximativ 1 kilometru, construit în spatele Halei Laminor, care permite accesul în zona unde companiile lui Ionuţ Negoiţă vor construi complexul imobiliar HILS Republica, nu departe de staţia de metrou cu acelaşi nume.

În această dimineață, procurorii au făcut percheziții de amploare în 11 locații din București și Ilfov.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2017–2025, a unor infracțiuni asimilate celor de corupție. Faptele investigate ar fi fost comise de funcționari publici, cu sprijinul unor complici și vizează lucrări de construire și asfaltare a mai multor străzi din Sectorul 3 al municipiului București, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

În cursul zilei de 5 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 11 locații situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov, dintre care două sunt sediile unor instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

