Ciolacu anunță lista alimentelor de bază care se vor ieftini: Nu va pune presiune pe producătorii români

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că marile lanțuri de magazine au transmis o primă listă cu produse pentru care Executivul vrea să implementeze o schemă de reducere a prețurilor la alimente de bază. Este vorba de pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete.

„Am primit răspunsul marilor lanțuri de magazine la propunerea noastră privind schema de reducere a prețurilor la alimentele de bază și vă pot spune că retailerii au transmis deja o primă listă cu produsele vizate.

Avem astfel toate condițiile pentru ca în perioada următoare să finalizăm un acord sau un act normativ și chiar aș dori să le mulțumesc pentru promptitudine și pentru această abordare.

Asta înseamnă scădere garantată a prețului la unele produse de bază din gama celor indispensabile populației. Aici ne referim foarte clar la pâine, lapte, brânzeturi, carne, ouă, făină, mălai, ulei, legume și fructe proaspete.

Va fi o scădere care nu va pune presiune pe producătorii români. Cred că românii merită din plin un asemenea gest sub forma unui efort comun al statului și al mediului privat”, a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele RomAlimenta: E vorba doar de limitarea adaosului comercial, în această situaţie, înţelegându-se marja de profit

Preşedintele RomAlimenta, Sorin Minea, a explicat joi, la Prima News, în ce constă schema de limitare a adaosului comercial.

„Schema care este făcută la ora actuală, din punctul meu de vedere, este ok. Este vorba doar de limitarea adaosului comercial, prin adaos comercial în această situaţie înţelegându-se marja de profit. Procesatorul are o limitare a marjei de profit, nu a cheltuielilor şi a costurilor directe şi indirecte, care sunt ale lui, retailul are un adaos comercial, marjă de profit, maxim şi la el. Iar cifrele propuse mi s-au părut mai mult decât ok. Să aşteptăm ordonanţa, s-a discutat şi cu retailul prima discuţie, va urma şi a doua discuţie, s-a discutat şi cu mine schema. Pe mine ce mă interesează în schema aia, eu, ca industrie alimentară, nu sunt atins, nu mi se iau bani, ni se pune o limitare a marjei de profit care va fi civilizată, nu va fi niciun fel de problemă. Aceeaşi va fi şi pentru noi şi pentru supermarketuri”, a afirmat Sorin Minea, conform News.ro.

El a precizat că această schemă nu îi afectează pe producători.

„Pe producători nu îi atinge deloc. Nu se încearcă o micşorare a preţului dânşilor, nu se încearcă un preţ fals. Toate costurile directe şi indirecte pe care le au în producţie vor face parte din preţ şi nu se va atinge nimeni de ele. Limitarea este limitarea profitului şi credeţi-mă că nu e rău făcută, la nivel de procesare şi limitarea profitului la nivel de retail. Nu ating materia primă. Vorbim şi de carne. Carne în România, mai puţină. Nu poţi să le spui celor de afară să le limitezi preţul, că este imposibil. În acelaşi fel se vor purta şi cu procesatorii români. Nu vor avea nimic de pierdut producătorii”, a declarat Sorin Minea.

El a mai adăugat că grupa de produse unde se va aplica această limitare a adaosului comerciale este foarte largă.

„S-a vorbit mult de numărul de produse, grupa de produse. Nu va fi limitată, va fi largă, deci carnea, produse din carne, brânză, brânzeturi, pâine, făină. Sigur nu va atinge patiserie, dulciuri şi alte minuni. Toate legumele şi toate fructele. Fiind vorba de legume şi fructe din piaţa internă şi din piaţa externă nu se leagă nimeni de preţul de vânzare al lor, cu cei de afară nici nu au cum să te legi, doar se limitează adaosul comercial, marja de profit la supermarketuri. Cât va fi scăderea, cum va fi scăderea, foarte greu de spus pentru că nu am de unde să ştiu care sunt marjele la supermarketuri”, a mai declarat preşedintele RomAlimenta.

Premierul Marcel Ciolacu a avut, marţi la Palatul Victoria, consultări cu reprezentanţii Asociaţiei marilor reţele comerciale din sectorul alimentar. Discuţiile au fost axate pe stabilirea unui mecanism funcţional agreat între Guvern şi mediul privat, pentru reducerea preţului la produse alimentare de bază. Reprezentanţii retailerilor au afirmat că discuţia a fost una exploratorie, dar „este important că decizia va fi luată pentru toţi operatorii de pe lanţul economic, deci nu se va limita doar la comercianţi sau în zona de procesare”. De asemenea, „nu s-a discutat despre cifre, nu s-a discutat despre numere”.

