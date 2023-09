Ciolacu: Coaliția poate să funcționeze și după 2024. Nu s-a discutat niciodată de Blocul Democratic

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, după şedinţa conducerii partidului, că din punctul lui de vedere, această coaliţie PSD-PNL poate să funcţioneze şi după anul 2024, el arătând că nu s-a discutat niciodată de un așa-zis „Bloc Democratic”.

„Discuţiile politice sunt în fiecare zi, fiindcă sunt om politic. Eu am spus foarte clar că, din punctul meu de vedere, această coaliţie poate să funcţioneze şi după anul 2024. Nu s-a discutat niciodată de Blocul Democratic. Nu am auzit. Vă dau cuvântul meu de onoare că nu am vorbit eu, Nicolae Ciucă, Stănescu, Bode, nimeni nu a vorbit vreodată de vreun bloc democratic”, a afirmat Marcel Ciolacu la sediul PSD, conform News.ro.

El a continuat: „Mă ocup de politică şi asta facem noi, discutăm scenarii, cum e mai bine pentru România. (...) Nu este luată nicio decizie”.

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a afirmat, duminică seară, la Digi24, că nu s-a discutat în partid despre formarea aşa-numitului bloc democratic, iar PNL îşi doreşte să câştige alegerile. Cu toate acestea, consideră că o alianţă cu PSD este „cea mai stabilă şi de viitor construcţie politică”, în prezent cele două partide mari guvernând „fără prea mari rupturi”.

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan afirma la sfârşitul săptămânii trecute că nu vrea liste comune cu PSD la alegerile din 2024, el precizând că nu crede că listele comune reprezintă o soluţie pentru PNL. „Eu spun extrem de clar: Prin noi înşine! Singura şansă a PNL este să meargă singur şi să conştientizeze forţa pe care o are”, a spus Rareş Bogdan, la Prima News.

Editor : A.C.