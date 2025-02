Ciolacu: Nu trebuie să alegem între UE şi SUA. Este o greşeală imensă de abordare

Premierul Marcel Ciolacu consideră că România nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană şi SUA şi a explicat că acest lucru ar fi o greşeală imensă de abordare. El a adăugat că ţara noastră nu se poate dezvolta fără Uniunea Europeană şi fără fondurile europene şi că nu putem vorbi de securitatea României fără apartenenţa la NATO şi fără parteneriatul strategic cu SUA.

Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu putem vorbi de o pace durabilă în Ucraina fără implicarea SUA.

”Va fi o întâlnire, cred că şi astăzi, cu un punct de vedere al Uniunii Europene şi să vedem cum va fi abordarea în ceea ce priveşte reconstrucţia Ucrainei. Nu putem vorbi despre o pace durabilă, nu conjuncturală, fără implicarea partenerului strategic al României, SUA. Este normal să fie o poziţionare între Statele Unite şi Europa pentru că face parte dintr-un mecanism. Sunt ferm convins că în perioada următoare vom vedea cu toţii că abordările sunt comune. Sunt două rezoluţii propuse, două rezoluţii aflate în Consiliul de Securitate, o rezoluţie pe care o propune Uniunea Europeană în plenul Adunării Generale ONU, dar veţi vedea, România, din punctul meu de vedere, va trebui ambele rezoluţii să le susţină pentru că spun acelaşi lucru. Suntem într-un moment de repoziţionări, într-un moment de negocieri şi în acest moment de a intra şi a lua partea unora sau altora, este greşeală. Este o greşeală de abordare a politicii externe a României.”, a afirmat premierul Ciolacu, citat de News.ro.

El a mai declarat că România nu trebuie să aleagă în SUA şi Uniunea Europeană.

”România are un parteneriat strategia cu SUA şi îl va respecta. Dacă noi vorbim de securitatea României, atunci vom respecta acest parteneriat. Iar eu sunt unul dintre cei care respectă acest parteneriat. Să ne facem că nu s-a întâmplat nimic, să ne facem că nu au fost sume de bani direcţionate de nu ştiu ce personalitate a Americii înseamnă că iarăşi ne facem că ascundem adevărul. Eu sunt unul dintre garanţii solidităţii parteneriatului cu SUA, dar şi cu Uniunea Europeană. Nu trebuie să alegem între Uniunea Europeană şi SUA. Este o greşeală imensă de abordare. România nu se poate dezvolta fără fondurile europene şi fără Uniunea Europeană. Am dat 30 de miliarde şi am primit până acum 100 de miliarde. Trebuie să fim mai eficienţi în următoarea perioadă pentru a recupera decalajele. Nu pot vorbi de securitatea României fără apartenţa la NATO şi fără parteneriatul strategic cu SUA”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Editor : A.P.