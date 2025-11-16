Fostul președinte PSD și premier Marcel Ciolacu și-a depus astăzi candidatura la șefia Consiliului Județean Buzău. Înainte de a se înscrie oficial, social-democratul a lansat o serie de înțepături la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan.

Marcel Ciolacu a promis că, împreună cu primarul orașului Buzău, Constantim Toma, va începe dezvoltarea și altor zone din județ. Totodată, el și-a exprimat dorința unei discuții publice cu Constantin Toma, „ca să vedeți că pe fond amândoi gândim la fel”. În ultimii ani, primarul Buzăului, Constantin Toma, a criticat în repetate rânduri direcția partidului, inclusiv pe Marcel Ciolacu când ocupa funcția de premier al României.

Ciolacu a lansat și o ironie la adresa premierului Ilie Bolojan, precizând că țara noastră nu trebuie să confunde cuvântul „reformă cu concedieri colective”, cu referire la măsurile luate de liberal.

„Sunt unul dintre susținătorii - de aceea mi-am dorit împreună cu domnul Toma o discuție de față cu dvs., ca să vedeți că pe fond amândoi gândim la fel. România are nevoie de reforme structurale. România nu are nevoie să confunde cuvântul reformă cu concedieri colective. Sunt două lucruri total diferite. Sunt ferm convins, făcând centre de dezvoltare, unde nu numai CJ, unde e implicată și prefectura, și municipiul Râmnicul Sărat, să putem să fim mult mai eficienți. Bugetarii să fie mult mai transparenți și să aibă mult mai mult de muncă.

La Buzău s-a implementat un sistem care a dat rezultate. Principiul este prin măsuri mici să ajungi la schimbări de fond. Și eficiență de fond. Cheltuielile, dacă vedem primăriile de județ ca pe niște insule, e normal să nu fim eficienți”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu l-a atacat pe Ilie Bolojan și joi seara, când a spus despre acesta din urmă că „a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, acuzându-l că, în mod eronat, vorbeşte despre „dezastrul” în care se află România şi că a fost evitată o incapacitate de plată. Potrivit lui Ciolacu, nu deficitul este principala problemă a României, ci deficitul comercial, iar în economie „totul este blocat”.

