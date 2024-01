Ciolacu va cere Ucrainei și Republicii Moldova să facă public motivul pentru care George Simion are interdicție de intrare

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că va formula o adresă către premierii Ucrainei şi Republicii Moldova ca să afle motivele pentru care preşedintele AUR George Simion are interdicţie de a intra în aceste două ţări.

„Nu poate să explice public şi haideţi să nu ne jucăm cu lucruri care totuşi ţin de... Am acces la informaţie. Asta nu înseamnă că voi avea posibilitatea să le fac publice. Dar voi adresa această cerere să ştiu la prim-miniştrii. Dacă dânşii doresc, dânşii, ei sunt furnizori de informaţie. Nu sunt eu. E un respect interstatal. Dacă dânşii doresc să facă aceste informaţii publice, m-aş bucura. Dacă ele există. Staţi să vedem. Dar presupun că există două decizii, că nu are voie în Republica Moldova şi nu are voie în Ucraina. Ceva a stat la baza acestor decizii”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă va cere în mod oficial Ucrainei şi Republicii Moldova să explice public de ce are interdicţie liderul AUR George Simion în aceste două state, miercuri la Parlament.

