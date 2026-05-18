Video Consultări la Cotroceni. George Simion: Am cerut mandat pentru formarea unei guvernări

INStANT_COTROCENI_CONSULTARI_AUR11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări susținute de președintele României cu delegația AUR, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026. Participă George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu. Foto Inquam Photos / Octav Ganea

Liderul AUR George Simion a declarat luni, după consultările de la Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan, pentru nominalizarea premierului, că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări.

„Astăzi am cerut mandat pentru formarea noii guvernări. Ne asumăm, aşadar, intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt şi obiectivele pentru care am depus moţiunea de cenzură. Jumătate din România îşi pune speranţele în noi şi această jumătate din ţară trebuie reprezentată şi din punct de vedere politic şi trebuie să fie la masa deciziilor. Nu mai poate fi ignorată, cum a fost ignorată pe parcursul ultimului an”, a declarat George Simion la finalul consultărilor de la Cotroceni.  

El a precizat că a depus pe masa preşedintelui României planul AUR de scoatere a României din criză. 

”Noi am pus pe masa lui Nicuşor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză şi suntem dispuşi să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluţiile pentru scoaterea României acolo de unde a fost dusă. Noi nu suntem vinovaţi nici pentru criza economică, nici pentru criza politică. Nu noi am fost la guvernare, nu noi am anulat alegerile, însă, pe umerii noştri atârnă o responsabilitate grea. Este timpul să lăsăm la o parte divergenţele şi să fim parte a soluţiilor. Soluţii responsabile. Asta aşteaptă românii, nu continuarea pe termen nedeterminat a unei crize politice care costă din ce în ce mai mult”, a transmis liderul AUR. 

El a adăugat că dacă AUR nu va găsi majoritate, atunci propune ”întoarcea la popor”.  

”Dacă în actuala arhitectură şi în actuala componenţă a Parlamentului nu vom găsi majoritatea necesară să ne întoarcem înapoi la popor. E mult mai de dorit o soluţie democratică şi întrebarea cetăţenilor decât o soluţie de laborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie şi acum de partea noastră”, a mai declarat George Simion.

Din delegaţia AUR au mai făcut parte Dan Dungaciu şi Petrişor Peiu.

Liderii AUR au venit la Palatul Cotroceni cu o serie de broşuri intitulate „Măsuri pentru repararea erorilor guvernării Bolojan”. Pe prima pagină a respectivei broşuri este menţionat că „un viitor premier propus de AUR va lua măsuri pentru repararea erorilor guvernării Bolojan”.

