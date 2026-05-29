Simion: Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători

George Simion a reacționat după incidentul petrecut în noaptea de joi spre vineri la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Președintele AUR a lansat critici dure la adresa actualei conduceri și a cerut instalarea unui „guvern legitim”.

El a afirmat că liderii aflați acum la putere și-au demonstrat „incapacitatea” și a readus în discuție declarațiile anterioare privind posibilitatea doborârii dronelor care pătrund pe teritoriul României.

„Nu a fost ușor. în al doisprezecelea ceas, nu mai dați foc la țară și lăsați un guvern LEGITIM să preia conducerea! V-ați demonstrat incapacitatea.

Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației.

Acum câteva luni spuneați că din cauza AUR nu puteți dărâma voi dronele…

Condamnăm atacul din această noapte, incompetența și impostură actualilor conducători: dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook.

