Ciprian Ciucu, despre Cătălin Drulă: Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu, să fie clar

Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat, joi, întrebat dacă deputatul USR Cătălin Drulă este pregătit să fie primar general, că la nivel teoretic, crede că este pregătit însă nu crede că ar fi un primar general mai bun decât el. Ciucu a mai arătat că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu.

„Domnul Drulă, din perspectiva mea, şi încerc să fiu cât de obiectiv pot, în ceea ce îl priveşte pe Cătălin Drulă, la nivel teoretic, cred că este pregătit. Şi are şi o anumită majoritate politică care să-i permită să fie primar general. Nu cred că ar fi un primar general mai bun decât mine, pentru că eu am experienţa gestiunii managementului complexităţii sau gestiunea complexităţii în fiecare zi. (..) Dar nu cred că ar fi un primar general mai prost decât alţii. Bucureştiul n-a avut primari generali buni. Cel mai bun a fost Băsescu, ca să fie foarte clar. Deci că a avut o viziune şi a avut curaj”, a declarat primarul Ciprian Ciucu, la Europa FM.

„Deci cel mai bun a fost Băsescu. După care, al doilea bun, dar un fel de continuitate când şi-a dorit să fie primar, a fost Videanu, pentru că a început să execute proiectele gândite de primarul Băsescu”, a mai spus Ciucu.

Întrebat unde s-a rupt relaţia sa cu primarul Nicuşor Dan, Ciprian Ciucu a spus: „Asta m-am întrebat şi eu, pentru că se uită, cât am fost preşedinte PNL Bucureşti, am susţinut necondiţionat mandatul, toate proiectele i-au trecut. În momentul în care n-am mai fost eu, nu i-au mai trecut toate proiectele. Sprijinul meu a fost necondiţionat, continuu şi permanent. Nu ştiu de ce mi-a blocat proiectele, poate m-a văzut ca un potenţial adversar. Nu pot să-mi explic”, a mai arătat Ciucu.

Ciucu a mai spus că „a luat poziţii politice în ceea ce îl privea din postura de preşedinte al PNL Bucureşti, nu de primar de sector”.

„Era normal, atunci când îi dai cuiva un mandat şi îi susţii mandatul, să-l mai întrebi din când în când. Şi eu dădeam seama, ca primar, în faţa preşedintele USR Sector 6. De ce? Pentru că omul acela îmi susţinea mandatul. Şi era normal ca acest om care-i preşedinte la USR Sector 6, când îmi susţinea mandatul, să mă întrebe, una şi alta, să mă tragă la răspundere”, a explicat Ciucu.

