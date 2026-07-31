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PNL iese la atac, după ce social-democrații au cerut suspendarea deciziilor Guvernului: „PSD cere, sistemul execută”

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sigla PNL inquam george calin
Sigla PNL. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Din articol
Motreanu: „Instituțiile statului, transformate în mecanism de blocaj” Instanța a suspendat 6 Hotărâri ale Guvernului Ce a transmis PSD

Mai mulți lideri PNL au criticat suspendarea celor șase Hotărâri de Guvern ale Cabinetului Bolojan de către Curtea de Apel București. Actualul secretar general al partidului, Dan Motreanu, susține că rolul justiției este „să verifice legalitatea actelor administrative, nu să devină, prin efectele hotărârilor lor, un actor al competiţiei politice. Robert Sighiartău a transmis că „PSD cere, sistemul execută”, în timp ce Raluca Turcan spune că este pus în pericol statul de drept.

Motreanu: „Instituțiile statului, transformate în mecanism de blocaj”

„Şase hotărâri ale Guvernului Bolojan au fost suspendate aproape simultan, în urma unor acţiuni iniţiate de PSD şi a unei serii de decizii pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti. Dincolo de disputa politică, merită să privim cine plăteşte, în realitate, preţul acestor blocaje.

Nu liderii PSD. Nu cei care alimentează conflictul politic”, a scris Dan Motreanu pe Facebook, precizând că există riscul ca „instituțiile statului să fie transformate într-un mecanism de blocaj”.

„Din perspectiva mea, atunci când PSD nu mai poate influenţa decizia politică prin mijloace democratice, încearcă să mute confruntarea în alte instituţii ale statului. Iar când reformele încep să atingă interese consolidate de ani de zile, apare impresia că unele decizii judiciare ajung să producă efecte politice majore.

Rolul justiţiei este să verifice legalitatea actelor administrative, nu să devină, prin efectele hotărârilor lor, un actor al competiţiei politice sau un substitut al Guvernului. Democraţia funcţionează atunci când fiecare putere a statului îşi respectă rolul constituţional”, a mai scris secretarul general al PNL. 

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Robert Sighiartău susține, la rândul său, că „PSD cere”, iar „sistemul execută”.

„Justiţia trebuie să rămână un arbitru al legalităţii, nu un actor al blocajului instituţional. Într-o democraţie funcţională, nicio putere a statului nu trebuie să ajungă să o substituie pe alta”, a scris deputatul PNL pe Facebook. 

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Și Raluca Turcan a avut o reacție, aceasta precizând că „ceea ce se întâmplă astăzi în România nu mai poate fi privit ca o simplă dispută politică”.

„Este un derapaj care pune în pericol statul de drept, fondurile europene şi însăşi capacitatea României de a se reforma. Am mai trecut prin asta. Am fost în stradă alături de sute de mii de români pentru a apăra justiţia şi statul de drept. Am protestat atunci pentru că am înţeles că, dacă justiţia cade, cade şi democraţia. Iar o parte dintre cei care confundau statul cu propriile interese au fost îndepărtaţi tocmai pentru că societatea nu a acceptat compromisul”, a transmis aceasta. 

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Instanța a suspendat 6 Hotărâri ale Guvernului

Curtea de Apel București a suspendat șase dintre Hotărârile de Guvern contestate de PSD în instanță. Au fost inițial atacate 12, însă Ilie Bolojan, acum două zile, a anunțat că retrage hotărârea privind biodiversitatea, deci au rămas 11. Din 11, joi au fost judecate șase și toate au fost suspendate. Urmează ca celelalte cinci să fie judecate săptămâna viitoare, cel mai probabil în data de 3 august.

Ce a transmis PSD

„Partidul Social Democrat a depus plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a declarat Grindeanu în urmă cu câteva zile la Parlament.

La rândul său, Guvernul a transmis că a adoptat toate hotărârile de guvern cu respectarea procedurilor legale şi constituţionale.

Editor : A.G.

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