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Ce se întâmplă cu Legea Integrității, respinsă cu scandal de Parlament? PNL și USR pregătesc un nou proiect, PSD are 2 scenarii de atac

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Sesiune extraordinară a Parlamentului României. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Ce va face PSD Modificări importante privind averile demnitarilor

Aleșii PNL și USR vor depune vineri, în Parlament, o nouă variantă a Legii Integrității, de această dată fără amendamentul PSD privind aplicarea retroactivă a prevederilor pentru cei declarați în incompatibilitate sau conflict de interese, o măsură care l-ar fi vizat direct pe Dominic Fritz. Potrivit informațiilor digi24.ro, social-democrații iau în calcul două scenarii prin care să își impună, din nou, amendamentele. 

Senatul a respins joi seară, în calitate de cameră decizională, noua lege a integrității, care urma să aducă schimbări în privința declarațiilor de avere și a situațiilor de incompatibilitate în care se pot afla demnitarii.

Un amendament depus de PSD, care a stârnit scandal, este cel care a dus, în cele din urmă, la respingerea legii: cei aflați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. USR și PNL i-au acuzat pe social-democrați că îl vizează direct pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

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Imediat după vot, PNL și USR au anunțat că vor depune vineri un nou proiect, fără amendamentele PSD. Potrivit informațiilor digi24.ro, forma finală este încă în lucru, însă inițiativa urmează să fie înregistrată în Parlament până după prânz.

Ce va face PSD

Surse din conducerea PSD susțin că social-democrații iau în calcul două variante:

  • fie depun din nou amendamentul care îl viza pe Dominic Fritz imediat după ce PNL și USR înregistrează noua formă a legii la Parlament;
  • fie vor lăsa legea să treacă fără acest amendament, însă vor reveni la toamnă asupra ei și vor depune noi amendamente. Astfel, PSD ar evita un nou scandal cu PNL și USR, iar jalonul din PNRR referitor la această lege, în valoare de 770 de milioane de euro, nu ar mai fi pus în pericol;

Modificări importante privind averile demnitarilor

Pe lângă amendamentul care s-ar fi aplicat retroactiv demnitarilor declarați în incompatibilitate sua conflict de interese, noua lege mai propunea ca veniturile cash ale politicienilor să nu mai fie declarate, iar bunurile deținute de soți să fie păstrate tot la secret. În plus, declarațiile de avere urmau să fie înlocuite cu „declarație de interese financiare”, o formă prin care nu se mai declarau veniturile fixe, ci banii din conturi și bunurile erau încadrate în anumite praguri. Citește AICI mai multe detalii despre modificările controversate. 

Editor : A.G.

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